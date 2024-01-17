الارصاد : عودة الامطار والاجواء الباردة الى الاردن بهذا الموعد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب حول التوقعات الجوية للايام القليلة القادمة وعطلة نهاية الاسبوع بأن تحليلات الخرائط والنماذج العددية في ادارة الارصاد الجوية الاردنية تشير الى اندفاع كتلة هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية تميل الى الدفئ قليلا مما يرفع الحرارة خلال الايام القادمة لتزيد عن معدلاتها الاعتيادية بحوالي 6 الى 7 درجات مئوية .

حيث يتوقع بمشيئة الله ان تسجل العاصمة عمان خلال الفتره ما بين يوم الغد الخميس الموافق 18 من الشهر الجاري الى يوم الاثنين الموافق 22 كانون ثاني درجة حرارة عظمى تصل ما بين 19- 20 درجة مئوية بينما العقبة يتوقع ان تسجل ما بين 25 الى 28 درجة مئوية .

واضاف ال خطاب انه باذن الله سوف تعاود الحرارة الانخفاض يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 من الشهر الجاري لتعود مرة اخرى الاجواء الباردة حيث يتم حاليا في مركز التنبؤات متابعة دقيقة لحالة جوية مطرية يوم الثلاثاء.

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