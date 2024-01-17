الاحتلال يعلن عن مقتل عسكريين أحدهما ضابط في غزة

الاحتلال يعلن عن مقتل عسكريين أحدهما ضابط في غزة
التاريخ
1/17/2024 3:13:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن مقتل عسكريين آخرين أحدهما ضابط خلال المعارك الدائرة في غزة.
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