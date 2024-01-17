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القسام: قصفنا من جنوب لبنان الجليل الغربي بـ20 صاروخا

1/17/2024 3:13:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الأربعاء، "قصفنا من جنوب لبنان ثكنة ليمان بالجليل الغربي بـ20 صاروخا، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

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