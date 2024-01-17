ولي العهد يعزي الدكتور وائل عربيات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اجرى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيا مع الدكتور وائل عربيات أعرب فيه عن تعازيه بوفاة والدته المرحومة الحاجة فاطمة محمد عبد الهادي عربيات، سائلا المولى جل وعلا ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
من جهته قدر وزير الأوقاف الأسبق الدكتور وائل عربيات، عاليا، باسمه واسم عشيرة العربيات وعشائر السلط عامة اتصال سمو ولي العهد، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ سموه بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ الوطن وأهله في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.
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