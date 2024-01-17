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ولي العهد يعزي الدكتور وائل عربيات

1/17/2024 3:13:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اجرى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيا مع الدكتور وائل عربيات أعرب فيه عن تعازيه بوفاة والدته المرحومة الحاجة فاطمة محمد عبد الهادي عربيات، سائلا المولى جل وعلا ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
من جهته قدر وزير الأوقاف الأسبق الدكتور وائل عربيات، عاليا، باسمه واسم عشيرة العربيات وعشائر السلط عامة اتصال سمو ولي العهد، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ سموه بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ الوطن وأهله في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.

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