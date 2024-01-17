استكشف عصراً جديداً من الهواتف المحمولة المدعمة بالذكاء الاصطناعي مع سلسلة سامسونج Galaxy S24

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صُمّمت هواتف Galaxy AI لإحداث ثورة في سلسلة S وتعزيز التجربة اليومية، بما يشمل الاتصال السلس والتعبير الإبداعي والمزيد من الإمكاناتكشفت شركة سامسونج للإلكترونيّات اليوم عن سلسلة هواتف Galaxy S24 Ultra وGalaxy S24+ وGalaxy S24؛ والتي تُدشّن حقبة جديدة من تجارب الهواتف المحمولة المدعمة بالذكاء الاصطناعي Galaxy AI، وتفتح الآفاق نحو إحداث ثورة غير مسبوقة في طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم المحمولة. ويُسهم دمج الذكاء الاصطناعي في سلسلة Galaxy S24 في تعزيز كافة تجارب المستخدمين، بدءاً من تمكين الاتصال السلس عبر الترجمة الذكيّة للنصوص والمكالمات، مروراً بالقدرات الإبداعيّة المحسّنة بفضل محرّك ProVisual من Galaxy، وُصولاً إلى وضع معيار جديد للبحث يُعيد تعريف طريقة استكشاف المستخدمين للعالم من حولهم.



وأكّد تي إم روه، رئيس ومدير وحدة أعمال الهواتف المحمولة في سامسونج للإلكترونيات، أنّ سلسلة Galaxy S24 ستُحدث تحوّلاً جذرياً في كيفية اتصال المستخدمين بالعالم وتمهد الطريق للعقد القادم من ابتكارات الهاتف المحمول. وقال: "تمّ تقديم Galaxy AI نتيجة لالتزام سامسونج بالابتكار ورؤيتها حول كيفية استخدام الأفراد لهواتفهم. ونهدف من خلال ذلك إلى تعزيز التجارب اليومية للمستخدمين وتمكينهم من استكشاف إمكانات جديدة في حياتهم".

تجارب يومية استثنائيّة يوفر Galaxy AI ذكاءً هادفًا مصممًا لإثراء جوانب مختلفة من الحياة، ولا سيما التأكيد على دوره في تعزيز التواصل عبر الهواتف الذكية، ويعمل Galaxy S24 على تبسيط التواصل عبر اللغات، ويسهّل الدردشة مع الطلاب أو الزملاء في الخارج، وحتى إجراء الحجوزات أثناء السفر، وذلك من خلال الترجمة الفورية Live Translate الصوتية والنصية ثنائية الاتجاه وفي الوقت الفعلي أثناء المكالمات الهاتفية داخل التطبيق، ودون الحاجة إلى تطبيقات طرف ثالث، مع ضمان الخصوصية بشكل تام بفضل الذكاء الاصطناعي المتوفّر على الجهاز.

ويُتيح المترجم Interpreter ترجمة فورية للمكالمات في إطار شاشة مقسّمة مما يسمح للأفراد الذين يتحدثون مع بعضهم البعض برؤية نصّ مكتوب من الكلمات التي يتحدث بها الشخص الآخر. وتعمل هذه الميزة دون الحاجة إلى بيانات خلوية أو اتصال Wi-Fi.



وبالنسبة للرسائل والتطبيقات الأخرى، يمكن لمساعد الدردشة Chat Assist المساعدة في تحسين نغمات المحادثة لتتناسب مع نمط الاتصال المقصود، كرسالة لطيفة إلى زميل في العمل أو عبارة موجزة وجذابة لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي. فيما يوفّر الذكاء الاصطناعي المدمج في لوحة مفاتيح سامسونج أيضًا ترجمة في الوقت الفعلي للرسائل النصيّة ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها بـ 13 لغة. أمّا أثناء قيادة السيارة، فيعمل Android Auto تلقائيًا على تلخيص الرسائل الواردة واقتراح الردود والإجراءات ذات الصلة، مثل إرسال الوقت المتوقع للوصول لشخص ما، حتى تتمكن من البقاء على اتصال مع الحفاظ على التركيز على الطريق.



كما يُساهم Note Assist في تعزيز تطبيق Samsung Notes، حيث تتميّز هذه الوظيفة بملخّصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب قدرتها على إنشاء القوالب التي تعمل على تبسيط الملاحظات بتنسيقات معدة مسبقًا، وكذلك إنشاء الغلاف لتسهيل تحديد الملاحظات من خلال معاينة مختصرة. وبالنسبة للتسجيلات الصوتية، حتى في حالة وجود مكبرات صوت متعددة، يستخدم Transcript Assist الذكاء الاصطناعي وتقنية تحويل الكلام إلى نص لنسخ التسجيلات وتلخيصها وترجمتها.



وتتجاوز سلسلة Galaxy S24 مجرد الاتصال للارتقاء بالمزايا الأساسية للهاتف الذكي إلى مستويات جديدة، فقد أحدث تأثير البحث عبر الإنترنت ثورة في كل جانب من جوانب الحياة. ويقدم Galaxy S24 ميزة رائدة لأول مرّة، وهي Circle to Search مع جوجل ، مما يمثل علامة بارزة في تكنولوجيا البحث، فبالتعاون مع Google، الشركة الرائدة عالميًا في مجال البحث، توفر Galaxy للمستخدمين أداة رائعة، تتيح طرقًا جديدة للاستكشاف من خلال إيماءة بسيطة. ومن خلال الضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية، يمكن للمستخدمين تحديد أي عنصر على شاشة Galaxy S24 أو تمييزه أو النقر عليه للوصول إلى نتائج بحث غنية بالمعلومات وعالية الجودة. ففي حال شاهدت معلمًا جميلاً في خلفية منشور لصديقك على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حقيقة ممتعة مفاجئة عبر الفيديوهات القصيرة على YouTube، يمكنك معرفة المزيد دون الخروج من التطبيق الذي تستخدمه. علاوة على ذلك، تقدم بعض عمليات البحث ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من مصادر الويب المختلفة، مما يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة مفصلة ومعقدة، مما يجعل تجارب البحث سهلة وشاملة ورائعة.

أطلق العنان للإبداع لاكتشاف العالم بطرق جديدة



يعد محرك ProVisual الخاص بهاتف Galaxy S24 عبارة عن مجموعة شاملة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تحويل إمكانات التقاط الصور وزيادة التعبير الإبداعي إلى أقصى حد في كل خطوة، بدءًا من إعداد اللقطة وحتى مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. ويعمل نظام Quad Tele في هاتف Galaxy S24 Ultra، مع عدسة تقريب بصري 5X جديدة، مع مستشعر 50 ميجابكسل لتمكين أداء الجودة البصرية عند مستويات التقريب من 2X و3X و5X إلى 10X بفضل مستشعر البكسل التكيفي Adaptive Pixel Sensor. وتعرض الصور الملتقطة أيضًا نتائج واضحة ونقية حتى عند مستوى تكبير مذهل يبلغ 100x باستخدام إمكانات التقريب الرقمي المحسنة.



وبفضل إمكانات التصوير الليلي المحدثة Nightography، تصبح الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بخاصية Space Zoom في Galaxy S24 رائعة في أي ظروف، حتى عند تكبيرها. التقط المزيد من الضوء في الظروف المعتمة باستخدام حجم البكسل الأكبر في هاتف Galaxy S24 Ultra، والذي يبلغ الآن 1.4 ميكرومتر، وهو أكبر بنسبة 60% مقارنة بالطراز السابق. ويتم تقليل الضبابية في هاتف Galaxy S24 Ultra من خلال زوايا أوسع لمثبت الصورة البصري (OIS) وميّزة مقاومة الاهتزاز المحسنة. وعند تسجيل مقاطع الفيديو، يتم تجهيز كل من الكاميرات الأمامية والخلفية بمعالج إشارة الصور ISP المخصص لتقليل الضوضاء، ويقوم Galaxy S24 بتحليل معلومات Gyro للتمييز بين حركة المصور وحركة الهدف، الأمر الذي يتيح إزالة الضوضاء بشكل أكثر فعالية وتوفير مقاطع فيديو أكثر وضوحاً في الظلام، حتى من مسافة بعيدة.



وبعد التقاط لقطات رائعة، تتيح أدوات تحرير Galaxy AI المبتكرة إمكانية إجراء تعديلات بسيطة مثل مسح الصور وإعادة تركيبها وتحسين جودتها. ولإجراء تحسينات أسهل وأكثر كفاءة، يستخدم تطبيق Edit Suggestion تقنية Galaxy AI لاقتراح التعديلات المناسبة تمامًا لكل صورة. ولمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم الإبداعي والحرية، يمكن أن يقوم التحرير التوليدي Generative Edit بملء أجزاء من خلفية الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكذلك تسوية الصورة ملتوية، ويمكّن المستخدمين من إعادة ضبط موضع العناصر وإنشاء خلفية ممزوجة بشكل مثالي في مكانها الأصلي. وعندما يستخدم Galaxy S24 الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين الصورة، ستظهر علامة مائية على الصورة وفي بياناتها الوصفية. ويمكن لميزة الحركة البطيئة الفورية الجديدة Instant Slow-mo إبطاء مقاطع الفيديو سريعة الحركة عن طريق إنشاء إطارات إضافية تعتمد على الحركة، مما يوفر عرضاً أكثر تفصيلاً للحظات المليئة بالإثارة.

ولضمان جودة استثنائية للصورة في كل مرحلة، توفر تقنية Super HDR معاينات واقعية حتى قبل النقر على زر الغالق. وفي حين أن التقاط الذكريات هو ميزة أساسية للهاتف، فإن مشاركة هذه اللحظات مع العالم تحمل أهمية متساوية. وفي الوقت الحالي، تستفيد التطبيقات الاجتماعية التابعة لجهات خارجية بشكل كامل من نظام كاميرا Galaxy مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وتتكامل ميزات الكاميرا المتقدمة من سلسلة Galaxy S المتميزة بسلاسة مع تطبيقات الهاتف المحمول مثل انستغرام، باستخدام تقنية HDR لتحسين جودة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي. وعند البحث عن الصور في المعرض Galary أو على تطبيقات التواصل الاجتماعي المفضلة للمستخدم، يتم عرض الصور بتقنية Super HDR، مما يبرز نطاقًا أكثر واقعية من السطوع واللون والتباين من خلال تحليل القسم المميّز من الصور.



تجربة Galaxy الأكثر ذكاءً على الإطلاق والمعزّزة بالأداء المتميز



في الوقت الذي يشهد فيه الذكاء الاصطناعي تنامياً متزايداً في الحياة اليوميّة؛ أصحبت الحاجة أكثر إلحاحاً لتعزيز قوّة الأداء لمواكبة المتغيرات المستمرّة. وهنا تبرز سلسلة هواتف Galaxy S24 لتوفير تجربة مذهلة في شتى المهام، سواءً كانت الألعاب أو تسجيل وتحرير مقاطع الفيديو عالية الجودة، أو التنقل بين عدّة تطبيقات في نفس الوقت، أو غيرها من المهام، وذلك بفضل التحسينات في الشرائح والشاشة وغيرها. وقد تم تزويد هواتف Galaxy S24 Ultra بمنصة Snapdragon® 8 Gen 3 الخاصة بهاتف Galaxy، وتم ترقية مجموعة الشرائح خصيصًا لمستخدمي Galaxy، حيث توفر تحسينًا ملحوظًا في وحدة NPU لمعالجة الذكاء الاصطناعي بكفاءة مثالية. وفي جميع طرز Galaxy S24 الثلاثة، تعمل معدلات التحديث التكيفية 1-120 هرتز أيضًا على تحسين كفاءة الأداء.

وباتت ألعاب Galaxy أكثر قوة بفضل تحسينات الأجهزة والبرامج، وتتميز جميع طرازات سلسلة Galaxy S24 بنظام تحكم حراري مثالي مع غرفة بخار أكبر بمقدار 1.9 مرة من سابقتها[1]، مما يحسن درجة حرارة سطح الجهاز مع زيادة قوة الأداء المستمر إلى الحد الأقصى. وتتيح ميّزة تتبع الأشعة الحصول على صور واقعية مع تأثيرات ظل وانعكاس فائق. ومن خلال التعاون مع شركاء الألعاب الرائدين، يتيح هاتف Galaxy S24 للمستخدمين الاستمتاع بالمزيد من ألعاب الهاتف المحمول العالمية.



ويتميز هاتف Galaxy S24 بأكثر شاشة سطوعاً على الإطلاق في سلسلة Galaxy، حيث يصل إلى ذروة سطوع تبلغ 2600 شمعة في المتر المربع، ويساهم هذا المستوى العالي من السطوع في الحصول على صور أكثر حيوية وجاذبية، ويوفّر رؤية محسنة في الخارج بفضل تقنية تعزيز الرؤية Vision Booster.

وتم تحسين إطار Corning® Gorilla® Armor في هاتف Galaxy S24 Ultra وتحويله على المستوى الجزيئي، مما أدى إلى تعزيز المتانة بنسبة 50% وجعله أكثر مقاومة للخدش بأربع مرات. كما يوفر وهجًا منخفضًا بشكل كبير بنسبة تصل إلى 75% في مجموعة واسعة من ظروف الإضاءة، مما يضمن تجربة مشاهدة سلسة ومريحة.



وعبر سلسلة Galaxy S24، تعمل تحسينات التصميم مع الحواف الأنحف والأكثر تنساقاً على تسهيل الانغماس في أي تجربة مشاهدة وتمكين أحجام شاشات أكبر على شاشتي Galaxy S24+ مقاس 6.7 بوصة، وGalaxy S24 مقاس 6.2 بوصة، وكلاهما ضمن نفس مواصفات الحجم. ويتمتع هاتف Galaxy S24 Ultra بشاشة مسطحة مقاس 6.8 بوصة، وهي مُحسّنة ليس فقط للعرض ولكن أيضًا لتعزيز الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم هاتف Galaxy S24+ نفس مستوى دقة QHD+ المتوفّرة على هاتف Galaxy S24 Ultra.

أمان وخصوصية عالية تمكّن خيارات وثقة المستخدم

تُتيح سلسلة Galaxy S24 المعزّزة بواسطة Samsung Knox منصّة الأمان متعدّدة الطبقات من آليات الدفاع والأمان؛ على حماية المعلومات المهمة والعثور على الثغرات الأمنية من خلال أجهزة آمنة وشاملة، واكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي.



وتُواصل سامسونج التزامها طويل الأمد بتزويد المستخدمين بالاختيار والتحكم في أجهزتهم في عصر الذكاء الاصطناعي، ويتمتع مستخدمو Galaxy S24 بإمكانية التحكم الكامل في استخدام بياناتهم لتحسين تجارب الذكاء الاصطناعي، من خلال إعدادات الذكاء المتقدمة التي يمكنها تعطيل معالجة البيانات عبر الإنترنت لميزات الذكاء الاصطناعي.



كما تم تطوير رؤية Knox Matrix لمستقبل آمن ومتصل خالي من كلمات المرور، وذلك باستخدام ميّزة مفاتيح المرور Passkeys، حيث تتيح مفاتيح المرور الوصول السهل والآمن إلى مواقع الويب والتطبيقات المسجلة للمستخدمين عبر جميع أجهزتهم الموثوقة من خلال بيانات الاعتماد الرقمية، مما يساعد على الحماية من هجمات التصيد الاحتيالي. وتوفر حماية البيانات المحسنة تشفيرًا شاملاً عندما يقوم المستخدمون بإجراء نسخ احتياطي لبياناتهم أو مزامنتها أو استعادتها باستخدام Samsung Cloud، مما يسمح لمستخدمي Galaxy S24 بالاتصال بالأجهزة الأخرى مع الحفاظ على المزامنة والأمان. وهذا يضمن أنه لا يمكن تشفير البيانات أو فك تشفيرها إلا على أجهزة المستخدم، مما يعني أنه لا يمكن لأحد رؤيتها سوى المستخدم، حتى لو تم اختراق الخادم أو سرقة تفاصيل الحساب. وفي حالة فقدان الوصول إلى جهاز موثوق به، يمكن أن يساعد رمز الاسترداد في منع فقدان البيانات. ويتمتع Galaxy S24 أيضًا بالحماية من خلال قائمة سامسونج الموسعة من ميزات الأمان والخصوصية المبتكرة، بما في ذلك Knox Vault ولوحة معلومات الأمان والخصوصية والحظر التلقائي وشبكة Wi-Fi الآمنة والمشاركة الخاصة ووضع الصيانة وغيرها.



المرحلة التالية من رحلة سامسونج البيئية



يُسهم إنشاء فئة جديدة من تجارب الهاتف المحمول في إعادة تصور كيفية تصميم تقنية Galaxy ودمجها لتحقيق المزيد من التجارب مع مراعاة الأثر البيئي. وتواصل Galaxy S24 توسيع نطاق مجموعة متنوعة من المواد المعاد تدويرها في أجهزة Galaxy من خلال استخدام البلاستيك والزجاج والألمنيوم المعاد تدويره في المكونات الداخلية والخارجية والارتقاء بهذه الجهود. ولأول مرة، يتميز هاتف Galaxy S24 بمكونات مصنوعة من الكوبالت المعاد تدويره والعناصر الأرضية النادرة. وفي هاتف Galaxy S24 Ultra، تم استخدام ما لا يقل عن 50% من الكوبالت المعاد تدويره في البطارية، وتم دمج العناصر الأرضية النادرة المعاد تدويرها بنسبة 100% في مكبرات الصوت.

وتعد Galaxy S24 أول سلسلة Galaxy S يتم تصميمها باستخدام الفولاذ المعاد تدويره والبولي يوريثين الحراري. ويتميّز هاتف Galaxy S24 Ultra بما لا يقل عن 40% من الفولاذ المعاد تدويره في مكبرات الصوت، ويتضمن ما لا يقل عن 10% من مادة البولي يوريثين الحراري المعاد تدويرها قبل الاستهلاك في المفاتيح الجانبية ومستوى الصوت. بالإضافة إلى ذلك، تأتي هواتف Galaxy S24 في صندوق تغليف مصنوع من مادة ورقية معاد تدويرها بنسبة 100%.



وتؤّكد السلسلة الجديدة التزام سامسونج بإطالة دورة حياة منتجاتها، حيث توفّر السلسلة 7 أجيال من ترقيات نظام التشغيل و7 سنوات من التحديثات الأمنية لمساعدة المستخدمين على تجربة الأداء الأمثل لأجهزة Galaxy الخاصة بهم بشكل موثوق ولفترة أطول. كما حصل هاتف Galaxy S24 على اعتماد UL ECOLOGO® وتم قياس بصمته الكربونية والتحقق منها من قبل Carbon Trust.

وتجسد سلسلة هاتف Galaxy S24 التطورات المستمرة في خريطة الطريق البيئية لوحدة الأجهزة المحمولة في سامسونج، كما تعتزم الشركة تحقيق أهدافها المحددة بحلول نهاية عام 2025. وفي نهاية عام 2022، حققت سامسونج إنجازًا كبيرًا من خلال دمج المواد المعاد تدويرها في جميع منتجات الهواتف المحمولة، بما في ذلك هواتف Galaxy الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة القابلة للارتداء، وفي الوقت الحالي، تقدم سامسونج هدفًا جديدًا؛ حيث تهدف بحلول عام 2030 إلى تضمين مادة واحدة معاد تدويرها على الأقل في كل وحدة من كل هاتف محمول.



تكنولوجيا عالية وأناقة في كل التفاصيل



يقدم هاتف Galaxy S24 Ultra إطارًا مبتكرًا من التيتانيوم كأول هاتف Galaxy على الإطلاق يُتيح ذلك، مما يزيد من متانة الجهاز وطول عمره. ويعمل الهيكل الجانبي فائق النحافة لهاتف Galaxy S24 Ultra على تحسين تجربة التنقل. ويحقق التصميم الانسيابي أحادي الكتلة الموجود في هاتفي Galaxy S24+ وGalaxy S24 مظهرًا جماليًا رائعاً، ويربط الغطاء الخلفي للجهاز والإطار الجانبي بسلاسة. وتضيف الألوان المستوحاة من المعادن الأرضية في سلسلة Galaxy S24 لمسة من الرقي، وبالنسبة لهاتف Galaxy S24 Ultra، تشمل خيارات الألوان؛ تيتانيوم رمادي، وتيتانيوم أسود، وتيتانيوم بنفسجي، وتيتانيوم أصفر. كما يقدم هاتفي Galaxy S24+ وGalaxy S24 خيارات ألوان مثل أونيكس أسود، ورمادي رخامي، وبنفسجي كوبالت، وأصفر عنبري. بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر جميع الطرازات الثلاثة بألوان إضافيّة عبر الإنترنت فقط.

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