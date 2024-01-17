مستشفى سوروكا الإسرائيلي: استقبلنا 17 مصابا خلال 24 ساعة

مستشفى سوروكا الإسرائيلي: استقبلنا 17 مصابا خلال 24 ساعة
التاريخ
1/17/2024 3:13:09 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، الأربعاء، أنه استقبل 17 مصابا بينهم اثنان بحالة خطيرة، و3 بحالة متوسطة، في الـ24 ساعة الأخيرة.
وقال المستشفى، إنه "لا يزال 33 مصابا يمكثون في المستشفى، بينهم 11 بحالة خطيرة".
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