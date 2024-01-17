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تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

1/17/2024 3:13:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.


ليـــلاً: الأجواء باردة بوجه عام، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الإتجاه.


التحذيرات:


- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجنوبية العالية، واجزاء من مناطق البادية

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