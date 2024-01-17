واشنطن تعترف باصابة سفينة اميركية في البحر الاحمر
التاريخ
1/17/2024 3:13:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اكدت مصادر يمنية وبريطانية وأميركية استهداف الحوثيون، الأربعاء ، لسفينة اميركية في البحر الأحمر، واصابتها بشكل مباشر.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية انها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 60 ميلا بحريا جنوب شرق.
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