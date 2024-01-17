الاحتلال يعتقل شابا من مخيم العزة ببيت لحم
التاريخ
1/17/2024 3:12:31 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، شابا من مخيم العزة شمال بيت لحم.
وقال مدير جمعية الأسرى والمحررين محمد حميدة ، إن قوات الاحتلال اعتقلت نور ياسر العمارين (19 عاما)، بعد استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال في "غوش عتصيون" الجاثمة على أراضي المواطنين.
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