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الاحتلال يعتقل شابا من مخيم العزة ببيت لحم

1/17/2024 3:12:31 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، شابا من مخيم العزة شمال بيت لحم.

وقال مدير جمعية الأسرى والمحررين محمد حميدة ، إن قوات الاحتلال اعتقلت نور ياسر العمارين (19 عاما)، بعد استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال في "غوش عتصيون" الجاثمة على أراضي المواطنين.


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