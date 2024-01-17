إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قبلان جنوب نابلس

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قبلان جنوب نابلس
التاريخ
1/17/2024 3:12:31 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة قبلان جنوب نابلس.
وقال نائب رئيس بلدية قبلان عبد الرحمن عابد، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة، واطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت بكثافة، ما أدى لاندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
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