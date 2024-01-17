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إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قبلان جنوب نابلس

1/17/2024 3:12:31 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة قبلان جنوب نابلس.

وقال نائب رئيس بلدية قبلان عبد الرحمن عابد، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة، واطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت بكثافة، ما أدى لاندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.


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