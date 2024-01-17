قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على عدة بلدات جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN/قصف الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عدة بلدات في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية والمسيرات غارات على بلدات عيتا الشعب، ودبل، ومارون الراس، وراشيا الفخار، ورامية، والهبارية، وسهل القليلة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات: الناقورة، وعلما الشعب، والخيام، وراشيا الفخار، والهبارية، ويارين، والضهيرة، ومروحين، والبستان.



