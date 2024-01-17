فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية حول استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN/أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين حول استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني لليوم الثالث بعد المئة.

وقال السفير العكلوك، في تصريح له، اليوم الأربعاء، إن دولة فلسطين تقدمت بطلب لعقد الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل، بهدف تسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومنها جريمة التهجير القسري بحق نحو مليوني مواطن فلسطيني أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، وأن الخطر الداهم هو استكمال المخطط الإسرائيلي من خلال تهجير شعبنا خارج أرضه، ويتجلى ذلك عبر الاستمرار في دفعهم منهجيا نحو أقصى جنوب قطاع غزة، على مقربة من الحدود المصرية، باستخدام عشرات آلاف أطنان المتفجرات وسياسة الأرض المحروقة.

وأوضح، أن الجرائم التي يمارسها جيش الإحتلال تأتي متسقة مع ما يعلنه رئيس حكومة الاحتلال ووزرائه وقادة جيشه، من توجهات لتهجير شعبنا الفلسطيني، ومطالباتهم المتكررة للدول بقبول هذه الجريمة والتواطؤ معها، وهو ما حذرت منه المنظمات الدولية ذات الصلة بما فيها وكالة "الأونروا"، التي شهدت بأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير قسري هو الأكبر منذ عام 1948.

وقال مندوب دولة فلسطين، إن الاجتماع سيسلط الضوء على تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وقتل وإصابة مئات المواطنيين وهدم المنازل واعتقال آلاف المواطنين الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.

وأضاف، ان الاجتماع سيتناول الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى المبارك منذ 7 من أكتوبر 2023، ومنع المصلين الفلسطينيين من الدخول إليه إلا كبار السن وبأعداد قليلة جدا، بالإضافة إلى تصاعد سياسات التهويد والهيمنة على مدينة القدس على نحو غير مسبوق.

وأعرب العكلوك، عن آمله بأن يخرج الإجتماع بخطوات سياسية وقانونية ودبلوماسية واقتصادية، يمكن القيام بها أو دعمها في إطار جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء، في مواجهة الجرائم الإسرائيلية.

وأدى العدوان الاسرائيلي حتى اللحظة إلى استشهاد أكثر من 25 ألف مواطن، وما يربو على 7 آلاف مفقود وأكثر من 60 ألف مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء، واستمرار الحصار الخانق على قطاع غزة يشمل قطع كل أسباب الحياة من ماء وكهرباء وغذاء ودواء ووقود واتصالات، وتدمير ممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية، بقصد جعل غزة أرضا محروقة وغير قابلة للحياة، الأمر الذي يجعل من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق شعبنا جريمة متكاملة الأركان.



