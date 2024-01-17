إشتية خلال استقباله وزيرة خارجية أستراليا: يجب وقف العدوان وحرب الإبادة على شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/قال رئيس الوزراء محمد إشتية إن "على المجتمع الدولي ترجمة الأقوال إلى أفعال، ووقف العدوان وحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ووضع إسرائيل تحت العقوبات وفرض العقوبات على المستعمرات التي تعد غير قانونية وفق القانون الدولي".

جاء ذلك خلال استقباله وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وممثل استراليا لدى فلسطين ادوارد رَسل.

وأضاف رئيس الوزراء أن "شعبنا يعاني منذ عام 1948، والحكومات المتعاقبة في إسرائيل تتبنى استراتيجية التدمير الممنهج لحل الدولتين، وتدمير أي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، ونتنياهو لن يسمح لأي مسار سياسي بالنجاح".

وشدد اشتية على ضرورة إعادة فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وعدم اقتصارها على معبر رفح، من أجل إيصال المساعدات الاغاثية والطبية، والسماح بنقل المساعدات من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وإعادة الكهرباء والمياه.

وقال رئيس الوزراء: "إلى جانب العدوان على شعبنا في قطاع غزة، تعمل إسرائيل على تعزيز التوسع الاستعماري في الضفة الغربية، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقالات، وتدمير البنية التحتية للمخيمات والقرى والبلدات والمدن الفلسطينية، وتصاعد إرهاب المستعمرين بحماية جيش الاحتلال".

وثمن إشتية موقف أستراليا الداعم لحل الدولتين، والرافض للاستيطان الذي يعد غير شرعي وفق القانون الدولي، والتضامن الشعبي الأسترالي مع شعبنا.







