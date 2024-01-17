إشتية خلال استقباله وزيرة خارجية أستراليا: يجب وقف العدوان وحرب الإبادة على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN/قال رئيس الوزراء محمد إشتية إن "على المجتمع الدولي ترجمة الأقوال إلى أفعال، ووقف العدوان وحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ووضع إسرائيل تحت العقوبات وفرض العقوبات على المستعمرات التي تعد غير قانونية وفق القانون الدولي".
جاء ذلك خلال استقباله وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وممثل استراليا لدى فلسطين ادوارد رَسل.
وأضاف رئيس الوزراء أن "شعبنا يعاني منذ عام 1948، والحكومات المتعاقبة في إسرائيل تتبنى استراتيجية التدمير الممنهج لحل الدولتين، وتدمير أي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، ونتنياهو لن يسمح لأي مسار سياسي بالنجاح".
وشدد اشتية على ضرورة إعادة فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وعدم اقتصارها على معبر رفح، من أجل إيصال المساعدات الاغاثية والطبية، والسماح بنقل المساعدات من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وإعادة الكهرباء والمياه.
وقال رئيس الوزراء: "إلى جانب العدوان على شعبنا في قطاع غزة، تعمل إسرائيل على تعزيز التوسع الاستعماري في الضفة الغربية، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقالات، وتدمير البنية التحتية للمخيمات والقرى والبلدات والمدن الفلسطينية، وتصاعد إرهاب المستعمرين بحماية جيش الاحتلال".
وثمن إشتية موقف أستراليا الداعم لحل الدولتين، والرافض للاستيطان الذي يعد غير شرعي وفق القانون الدولي، والتضامن الشعبي الأسترالي مع شعبنا.
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