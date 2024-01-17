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الاحتلال يعتقل مواطنة على حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم

1/17/2024 3:12:29 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنة، على حاجز "الكونتينر" العسكري شمال شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني ، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "الكونتينر"، اعتقلوا المحامية داليا عايش، بعد احتجازها والتدقيق في بطاقتها الشخصية.

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