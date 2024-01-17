الاحتلال يعتقل مواطنة على حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم
التاريخ
1/17/2024 3:12:29 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنة، على حاجز "الكونتينر" العسكري شمال شرق بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني ، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "الكونتينر"، اعتقلوا المحامية داليا عايش، بعد احتجازها والتدقيق في بطاقتها الشخصية.
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