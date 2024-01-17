الأمن الوقائي يكشف جريمة إساءة ائتمان وغسيل أموال

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/كشف جهاز الأمن الوقائي، جريمة إساءة ائتمان وغسيل أموال.
وقال الجهاز في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، إنه بناء على معلومات استخبارية وشكوى مقدمة لدى الجهاز، وبعد إجراء التحريات الدقيقة والمتابعة الحثيثة لكافة المعلومات والتحريات، تمكن الجهاز من اكتشاف ملابسات جريمة إساءة ائتمان وغسل أموال تمت من قبل موظفة وموظف في بنك في مدينة رام الله لمبالغ مالية تقدّر بحوالي 426 ألف دينار أردني.
وأضاف الجهاز أنه تم ضبط الوثائق والمستندات والأدوات المستخدمة كافة في تلك الجرائم، والقبض على مرتكبيها، وإحالة المتهمين والمضبوطات كافة إلى نيابة الجرائم الاقتصادية حسب الأصول.
وأوضح الجهاز أنه تم توقيف المتهمين أصولا، ومن ثم تمديد توقيفهم لمدة خمسة عشر يوما أمام المحكمة المختصة بالتهم المذكورة، وجارٍ استكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة أمام نيابة الجرائم الاقتصادية لإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة ومحاكمتهم على التهم المسندة إليهم وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم وفق القانون.
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