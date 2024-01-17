الأمن الوقائي يكشف جريمة إساءة ائتمان وغسيل أموال

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/كشف جهاز الأمن الوقائي، جريمة إساءة ائتمان وغسيل أموال.

وقال الجهاز في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، إنه بناء على معلومات استخبارية وشكوى مقدمة لدى الجهاز، وبعد إجراء التحريات الدقيقة والمتابعة الحثيثة لكافة المعلومات والتحريات، تمكن الجهاز من اكتشاف ملابسات جريمة إساءة ائتمان وغسل أموال تمت من قبل موظفة وموظف في بنك في مدينة رام الله لمبالغ مالية تقدّر بحوالي 426 ألف دينار أردني.

وأضاف الجهاز أنه تم ضبط الوثائق والمستندات والأدوات المستخدمة كافة في تلك الجرائم، والقبض على مرتكبيها، وإحالة المتهمين والمضبوطات كافة إلى نيابة الجرائم الاقتصادية حسب الأصول.

وأوضح الجهاز أنه تم توقيف المتهمين أصولا، ومن ثم تمديد توقيفهم لمدة خمسة عشر يوما أمام المحكمة المختصة بالتهم المذكورة، وجارٍ استكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة أمام نيابة الجرائم الاقتصادية لإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة ومحاكمتهم على التهم المسندة إليهم وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم وفق القانون.