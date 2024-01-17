مهرجان الحصن ينطلق الجمعة في أبوظبي



تنظّم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي فعاليات مهرجان الحصن خلال الفترة من 19 إلى 28 يناير الجاري في منطقة الحصن.

وينقل المهرجان، الذي تقام فعالياته على امتداد منطقة الحصن الواسعة، زواره في رحلة عبر الزمن لاستكشاف إرث الآباء والأجداد، مقدماً لمحة عن الحياة في أبوظبي على مدار العقود الماضية.



وتوفر منطقة التراث فرصة مشاهدة الإبل والتعرف على أهميتها والتقاليد والتعابير المرتبطة بها وعلاقتها الوثيقة بسكان البادية، كما يمكن المشاركة في الممارسات الاجتماعية التقليدية وتجربة سوق الصوغ الوفير بالأزياء والمجوهرات التي تتصوغ بها المرأة الإماراتية.





وتتيح منطقة الحِرَف، الفرصة للتعمق في ثقافة الحنّة والاستمتاع بمساحة تستضيف البيت الإماراتي، حيث يجتمع بائعو القطع الأثرية والمصمّمون.

ويمكن الاطلاع على أعمال الاستوديوهات الإبداعية المحلية الجديدة، والاستمتاع بمذاقات شهية ومتنوعة يعدّها بائعو أطعمة يشاركون في فعاليات المهرجان للمرة الأولى.





ويقدم المهرجان برنامجاً موسيقياً مفعماً بالحيوية يتضمن عروضاً جماعية تقليدية وعروضاً لموسيقيين شباب وفرق محلية ناشئة وتنسيقات دي جيه.





ويوفّر مهرجان الحصن منصة للتجريب والحوار الثقافي، مع الحفاظ على التقاليد الإماراتية، وذلك انسجاماً مع رؤية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ورسالتها الهادفة لحماية وتعزيز تراث الإمارة، وترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية عالمية، وإتاحة منصّة مفتوحة للتجارب الفنية الإبداعية، ومشاركة جميع فئات المجتمع.





وتعتبر منطقة الحصن الركيزة الحضارية الأساسية لانطلاق العاصمة الإماراتية، فهي تضم ثلاثة أجزاء مترابطة تشمل قصر الحصن والمجمّع الثقافي وبيت الحرفيين. وتُجسد المنطقة رمزاً للاعتزاز بالتراث الثقافي لدولة الإمارات، وتتمثل أهميتها في الجمع بين عناصر التاريخ العريق والمجتمع والتقاليد الأصيلة، وبين طموحات المدينة التي تتطلّع نحو المستقبل.