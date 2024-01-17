طاقم تحكيم إماراتي دولي لإدارة مباراة سوريا وأستراليا في كأس أسيا

عيّنت لجنة الحكام الآسيوية طاقمنا الإماراتي الدولي المكون من عادل النقبي (حكم ساحة) ومحمد احمد يوسف (مساعد أول) وحسن المهري (مساعد ثان) ومحمد عبدالله حسن (حكم للفيديو) لإداراة مباراة سوريا وأستراليا المقرر إقامتها يوم غد الخميس على استاد جاسم بن حمد بالدوحة، ضمن مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا 2023.

وأختارت اللجنة حكم الساحة الدولي عمر آل علي (حكم للفيديو) ضمن طاقم الحكام المُكلف بإدارة مواجهة الغد التي ستجمع منتخبي الهند وأوزبكستان على استاد أحمد بن علي، ضمن ذات المجموعة.

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