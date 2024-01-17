إثارة مرتقبة في سادس سباقات نادي أبوظبي للفروسية

يترقب نادي أبوظبي للفروسية الإثارة مساء اليوم في حفل سباقاته السادس في الموسم الحالي، والذي يتألف من 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط الأخير للمهجنة الأصيلة، بمشارك 92 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 470 ألف درهم.

وينطلق الشوط الأول عند الرابعة والنصف مساء بسباق المبتدئة لمسافة 1200 متر المخصص لخيول الإنتاج المحلي، بمشاركة 12 خيلاً وجوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم.

ويتواصل تحدي المبتدئة في الشوط الثاني لمسافة 2200 متر بجوائز قيمتها 80 ألف درهم يتنافس عليها 12 خيلاً، وتقام جولة جديدة من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر في الشوط الثالث من الحفل بمشاركة 12 خيلاً وتبلغ جوائز الشوط 80 ألف درهم.

وتقام في الأشواط من الرابع حتى السابع سباقات تكافؤ لمسافة 1600 متر بتصنيفات مختلفة وبمشاركة 14 خيلاًً في كل شوط، حيث يشهد الشوطان الرابع والخامس سباق تصنيف 85-0 بجوائز مالية لكل شوط 40 ألف درهم، والسادس تكافؤ تصنيف 100-0 بجائزة مالية قدرها 80 ألف درهم، ويختتم الحفل بشوط الخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السابع تصنيف 75-0 بجائزة مالية قدرها 80 ألف درهم.

حضور الجمهور

وفي السياق دعا على الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، لمواصلة الحضور الجماهيري ومتابعة السباقات، ذاكراً أن الجمهور ساهم بشكل واضح في نجاح السباقات التي استضافها المضمار في الموسم الحالي، وإنهم حريصون على توفير الأجواء المناسبة التي تساهم في استقطاب الجماهير خلال التحديات المقبلة.

وأشار الشيبة إلى أن عملية تطوير النادي مستمرة عبر عمل مكثف من قبل اللجان المختلفة وقال: أجرينا العديد من التحسينات في كافة المرافق خلال الفترة السابقة مع مضاعفة الاهتمام بأرضية المضمار وهنالك المزيد من العمل الداعم للتطور بلوغاً لأفضل صورة يكون عليها النادي.

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