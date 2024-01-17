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«لبيك خورفكان للجري المجتمعي» 16 مارس

1/17/2024 3:00:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ينظم اتحاد الإمارات لألعاب القوى في 16 مارس القادم، مهرجان «لبيك خورفكان» الثاني لسباق الجري المجتمعي الليلي المفتوح، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، ونادي خورفكان الرياضي، وينطلق السباق من أمام مدرج خورفكان، أحد أشهر المعالم السياحية في المدينة، لمسافة 8 كم رجال، و6 كم سيدات، و3 كم للأولاد والبنات (تحت 13 عاماً)، ويمر المشاركون بنقاط عدة في السوق القديم وبرج العدواني والسور القديم وبرج الرابي، لتكون العودة إلى نقطة الانطلاقة في مدرج خورفكان.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية للمراكز العشرة الأولى من كل فئة، كما سيتم تقليد جميع المشاركين ميداليات تشجيعية، بالإضافة لقمصان رياضية متنوعة نظير المشاركة.

وقال اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى في مؤتمر صحافي عقد أول من أمس: «حريصون على تعزيز الرؤى التشاركية مع جميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع التوجهات الداعمة لتنظيم الفعاليات المجتمعية لاكتشاف المواهب، ودعم القدرات، وبناء بيئات جاذبة للفئات المختلفة برياضة ألعاب القوى، ونتوقع مشاركة كبيرة من الذكور والإناث، في أجواء رمضانية ملهمة للرياضيين».

وأشار إلى أن اللجان العاملة في الاتحاد تعكف على وضع جميع الترتيبات الفنية، وتسجيل الفرق واللاعبين، واتخاذ الخطوات التي تعزز نجاح الفعالية، على غرار البطولات الماضية التي شهدت مستويات جيدة من المشاركين.

من ناحيته، أكد سالم محمد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان جاهزية مسارات السباق الثلاثة، مشيراً إلى أن تنظيم النسخة الأولى قبل عام من الآن، اختصر على اللجان المنظمة الكثير من الترتيبات، لافتاً إلى أنه يتوقع زيادة عدد المشاركين، وتجاوز أعداد النسخة الأولى، وذلك بعد النجاح الكبير واللافت الذي حققته نسخة رمضان الماضي.

وتقدم النقبي بالشكر لاتحاد ألعاب القوى لاختياره مدينة خورفكان لإقامة هذا السباق، والذي ستكون أبواب المشاركة فيه مفتوحة للجميع أندية.

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