منصور بن محمد يشهد ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم (الأربعاء) فعاليات اليوم الختامي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، الذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، حيث تابع سموه تحديات رموز سن الحول والزمول لمؤسسات هجن أبناء القبائل، والتي أقيمت على مدار ستة أشواط لمسافة ثمانية كيلومترات.

وتصدّر شعار سعيد جابر عبدالله محمد مشهد اليوم الختامي، حيث تمكن من الظفر بسيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح وجائزته المالية البالغة ثلاثة ملايين درهم، وفازت بناموسه (طموح) مسجلة توقيتاً بلغ 12:27:9دقائق، بينما حلّت ثانيةً (جيان) لـ حمد غانم علي حموده الظاهري، وجاءت في المركز الثالث (شهب) لـ حمد راشد حمد غدير الكتبي.

وأهدت (هملوله) شعار سهيل سعيد سعيد بالقطري الخييلي سيف ولي عهد دبي للحول (إنتاج) وجائزة قدرها مليوني درهم، وذلك في توقيت قدره 12:38:2 دقائق، وجاءت (بيان) لـ زايد محمد قران المنصوري في المركز الثاني و(ظن) لـ سعادة محمد سلطان مطر مرخان الكتبي في المركز الثالث.

وحقق (ملفت) لـ منصور سعد بن قذله الاحبابي بندقية الزمول المفتوح ومليوني درهم بتوقيت قدره 12:45:4 دقائق، وحلّ (البارودي) لـ حمد ضبيب الشامسي في المركز الثاني، و(جيلبوت) لـ محمد حمد فطيس المري ثالثاً.

وبالمقابل تمكّن (دهّام) لـ راشد حمد ضعيّف غدير الكتبي من حصد شداد الزمول (إنتاج) و 1.5 مليون درهم في زمن بلغ 12:46:6 دقائق، وحلّ وصيفاً له (المحيط) لـ سعد حمد علي الجنيبي، وجاء في المركز الثالث (مكرم) لـ الدحبة قنازل حمرور العامري.

أما شداد الزمول المحليات و 1.5 مليون درهم فقد كانت من نصيب شعار حمد راشد غدير الكتبي بواسطة (الزواري) الذي سجل توقيتاً قدره 12:35:1 دقائق، وذهب المركز الثاني إلى (الجيمي) لـ مانع علي محمد حماد الشامسي، وحلّ ثالثاً (السلع) لـ محمد علي محمد حماد الشامسي.

وحصد شعار خليفه سلطان بالرشيد السويدي خنجر الحول المحليات ومليونيّ درهم عن طريق (اليازي) وذلك بزمن بلغ 12:31:1 دقائق، وجاءت في المركز الثاني (دعابه) لـ حمد راشد غدير الكتبي، وكان المركز الثالث من نصيب (أفراح) لـ سعيد سهيل بن دليوي الكتبي.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بتكريم الفائزين بالرموز عقب نهاية الاشواط.

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