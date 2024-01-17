24 فريقاً في منافسات الموانع في بطولة «شرطة دبي»

تابع اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، منافسات الموانع ضمن بطولة شرطة دبي الثانية للرماية والموانع 2024، التي تنظمها إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ضمن منافسات «درع القائد العام».

واطلع اللواء الفلاسي على تفاصيل مُنافسات الموانع التي أقيمت نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد حمودة العامري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعقيد عمر عاشور، نائب مدير مركز نايف، بمشاركة 18 فريقاً للرجال و8 فرق للسيدات تمثل الإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي.

وأكد اللواء الفلاسي على دعم القيادة العامة لشرطة دبي للرياضة والرياضيين من خلال البطولات التي تنظمها لرفع مستوى اللياقة والتنافسية، مشيراً إلى أهمية المسابقات الرياضية في تأهيل الفرق لتكون جاهزة للمنافسة في المسابقات والبطولات المحلية والدولية.

وأشاد اللواء الفلاسي بمستوى بطولة شرطة دبي الثانية للرماية والموانع 2024، والنتائج المحققة واستعداد الإدارات العامة ومراكز الشرطة دبي للمنافسات، مُثنياً في الوقت ذاته على جهود القائمين على تنظيم بطولة شرطة دبي للرماية والموانع، وإخراجها بهذا المستوى المُتقدم.

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