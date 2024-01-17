Thursday, 18 January 2024 01:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


24 فريقاً في منافسات الموانع في بطولة «شرطة دبي»

1/17/2024 3:00:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تابع اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، منافسات الموانع ضمن بطولة شرطة دبي الثانية للرماية والموانع 2024، التي تنظمها إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ضمن منافسات «درع القائد العام».

واطلع اللواء الفلاسي على تفاصيل مُنافسات الموانع التي أقيمت نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد حمودة العامري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعقيد عمر عاشور، نائب مدير مركز نايف، بمشاركة 18 فريقاً للرجال و8 فرق للسيدات تمثل الإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي.

وأكد اللواء الفلاسي على دعم القيادة العامة لشرطة دبي للرياضة والرياضيين من خلال البطولات التي تنظمها لرفع مستوى اللياقة والتنافسية، مشيراً إلى أهمية المسابقات الرياضية في تأهيل الفرق لتكون جاهزة للمنافسة في المسابقات والبطولات المحلية والدولية.

وأشاد اللواء الفلاسي بمستوى بطولة شرطة دبي الثانية للرماية والموانع 2024، والنتائج المحققة واستعداد الإدارات العامة ومراكز الشرطة دبي للمنافسات، مُثنياً في الوقت ذاته على جهود القائمين على تنظيم بطولة شرطة دبي للرماية والموانع، وإخراجها بهذا المستوى المُتقدم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN17012024000110011019ID1107734323

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث