فيفا: دبي جوهرة الشرق .. رفاهية غير مسبوقة وبنية تحتية مبهرة

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الضوء على إمارة دبي، ووصفها بأنها "جوهرة الشرق الأوسط" التي توفر لزوارها تجارب غير مسبوقة من الرفاهية في المدينة المشهورة بالبنية التحتية المبهرة، ونمط الحياة الفاخر، والمزيج من الثقافات المختلفة.

ونشر "الفيفا"، تقريرا شاملاً عن إمارة دبي باعتبارها تحتضن مجموعة واسعة من الرياضات والأنشطة الترفيهية وتستضيف البطولات الدولية الكبرى ليس في كرة القدم فقط.

وتضمن التقرير، معلومات جغرافية وسكانية ورياضية عن دبي، وأكد أن موقع دبي على الساحل الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية ساهم أن تلعب دورا مهما في تطور المدينة وبيئتها الفريدة.

وذكر التقرير : تُعرف المدينة بمناخها الصحراوي ويحيط بها الخليج العربي، مما يتيح منظرا شاطئيا خلابا، ويوفر شواطئ نقية، كذلك تشكل مياه الخليج العربي سمة مهمة في تاريخ دبي، وتعد مصدرا للمعيشة وكسب الرزق عن طريق الصيد والتجارة.

وتطرق التقرير، للتطور العمراني في المدينة خلال السنوات الأخيرة حيث تحولت دبي إلى مدينة متزينة بناطحات السحاب العملاقة، والعجائب المعمارية، والبنية التحتية المبهرة.

وأضاف: تحتوي العمارة الفريدة في دبي على معالم أيقونية مثل برج خليفة، المبنى الأطول في العالم إلى جانب منشآت مميزة أخرى مثل برج العرب، المعروف بتصميمه الشراعي المميز.

واعتبر "الفيفا"، أنه في ظل وجود مجموعة من مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية، أصبحت دبي ملتقى عالميا للقادمين من أكثر من مائتي جنسية مختلفة، يعيشون في تناغم، يتحدثون العديد من اللغات ويتبعون ديانات مختلفة، وان هذه البيئة العالمية تعزز مناخا ديناميكيا يحفل بالتنوع والشمولية.

وأوضح الفيفا في تقريره أن النجاح والنمو الاقتصادي لدبي نشأ من موقعها الاستراتيجي ووفرة الموارد، حيث أسست المدينة نفسها كأحد المراكز المالية الكبرى، جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم، وقيادتها بعيدة النظر، وهو ما يؤدي إلى الابتكار والتطور، مما يجعل دبي رائدة في مجالات كالسياحة والتجارة والتكنولوجيا.

وفي ما يخص الرياضة؛ ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن دبي تحتضن مجموعة واسعة من الرياضات والأنشطة الترفيهية، وتستضيف البطولات الدولية الكبرى كبطولة دي بي ورلد العالمية للجولف، وبطولة صحراء دبي الكلاسيكية، فضلًا عن سلسلة 24 ساعة للرياضات الآلية الحماسية، حيث تقدم المدينة مزيجا من الفعاليات رفيعة المستوى والأنشطة الترفيهية التي تلبي احتياجات الجماهير والمتابعين على حد سواء.

وذكر الفيفا: تحتل كرة القدم في دبي مكانة مهمة ضمن الثقافة الرياضية في المدينة، وقد تزايدت شعبيتها وحضورها بشكلٍ مطرد، مما يزيد الاهتمام العالمي بهذه اللعبة الشعبية على نطاق واسع.

وأضاف: أصبحت دبي مركزا لكرة القدم الشاطئية في السنوات الأخيرة، وقد تطورت بطولتها الرئيسية؛ كأس الانتركونتيننتال "القارات"، لتصبح واحدة من أفضل البطولات الرياضية الشاطئية.

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