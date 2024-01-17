تشريح جثة رئيس نادي هيرتا برلين لتحديد سبب وفاته



أعلنت الشرطة الألمانية أنها بدأت تحقيقات لتحديد سبب وفاة رئيس نادي هيرتا برلين كاي بيرنشتاين.

وقال متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية إن هذا الإجراء طبيعي طالما أن سبب الوفاة غير واضح حيث لا توجد مؤشرات لانتحار بيرنشتاين أو وفاته بمؤثرات خارجية.

وكان نادي هيرتا برلين أعلن أمس الثلاثاء عن وفاة برنشتاين بشكل غير متوقع عن عمر يناهز 43 عاما، علما بأنه كان مشجعا متعصبا للنادي ويشغل منصب الرئيس منذ يونيو 2022.

وأضافت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في فرانكفورت آن دير أودر، أنه سيتم تشريح الجثة في مركز الطب الشرعي اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للتشريح ما إذا كانت الوفاة لأسباب طبيعية أم غير طبيعية.

وتقرر أن يقوم نائب الرئيس فابيان دريشر بأعمال رئيس نادي هيرتا برلين بشكل مؤقت، لكن لم يتضح بعد إمكانية إجراء انتخابات مبكرة أو البقاء في منصبه للموعد المحدد للانتخابات في أكتوبر المقبل.

وفتح نادي هيرتا برلين تدريباته اليوم الأربعاء أمام جماهير النادي لتقديم التعازي ،وتم إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده يوم الجمعة قبل مباراة الفريق أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف يوم الأحد المقبل في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم.

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