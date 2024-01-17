بنزيمة يرفع دعوى تشهير ضد وزير الداخلية الفرنسي

(MENAFN
- Al-Bayan)
رفع المهاجم الفرنسي الدولي كريم بنزيمة نجم اتحاد جدة السعودي، دعوى تشهير ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ، الذي اتهمه بالانتماء إلى جماعة الأخوان المسلمين.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأربعاء فإن بنزيمة قدم الدعوى القضائية أمس الأول الاثنين أمام محكمة
العدل للجمهورية، المسؤولة عن القضايا الموجهة ضد الوزراء.
ونفى بنزيمة
أي علاقة تربطه بجماعة الأخوان المسلمين أو أي عضو بالجماعة، بعد أن وجه له وزير الداخلية في أكتوبر الماضي اتهامات بأن هناك "روابط سيئة السمعة" تجمعه بالأخوان المسلمين، عقب نشره رسالة دعم للشعب الفلسطيني في غزة عقب اشتعال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال بنزيمة في دعواه "وزير الداخلية لم يتردد في جر اسمي في الوحل بسبب صلات غير موجودة مع هذه المنظمة".
وقال هيوز فيجييه محامي بنزيمة لمحطة "ار تي ال" التليفزيونية
أمس الثلاثاء أن موكله
كان ضحية "الاستغلال السياسي" الذي كان له عواقب وخيمة على عائلته.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN17012024000110011019ID1107734319
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.