Thursday, 18 January 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنزيمة يرفع دعوى تشهير ضد وزير الداخلية الفرنسي

1/17/2024 3:00:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفع المهاجم الفرنسي الدولي كريم بنزيمة نجم اتحاد جدة السعودي، دعوى تشهير ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ، الذي اتهمه بالانتماء إلى جماعة الأخوان المسلمين.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأربعاء فإن بنزيمة قدم الدعوى القضائية أمس الأول الاثنين أمام محكمة
العدل للجمهورية، المسؤولة عن القضايا الموجهة ضد الوزراء.

ونفى بنزيمة
أي علاقة تربطه بجماعة الأخوان المسلمين أو أي عضو بالجماعة، بعد أن وجه له وزير الداخلية في أكتوبر الماضي اتهامات بأن هناك "روابط سيئة السمعة" تجمعه بالأخوان المسلمين، عقب نشره رسالة دعم للشعب الفلسطيني في غزة عقب اشتعال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال بنزيمة في دعواه "وزير الداخلية لم يتردد في جر اسمي في الوحل بسبب صلات غير موجودة مع هذه المنظمة".

وقال هيوز فيجييه محامي بنزيمة لمحطة "ار تي ال" التليفزيونية
أمس الثلاثاء أن موكله
كان ضحية "الاستغلال السياسي" الذي كان له عواقب وخيمة على عائلته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN17012024000110011019ID1107734319

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث