بنزيمة يرفع دعوى تشهير ضد وزير الداخلية الفرنسي

رفع المهاجم الفرنسي الدولي كريم بنزيمة نجم اتحاد جدة السعودي، دعوى تشهير ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ، الذي اتهمه بالانتماء إلى جماعة الأخوان المسلمين.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأربعاء فإن بنزيمة قدم الدعوى القضائية أمس الأول الاثنين أمام محكمة

العدل للجمهورية، المسؤولة عن القضايا الموجهة ضد الوزراء.

ونفى بنزيمة

أي علاقة تربطه بجماعة الأخوان المسلمين أو أي عضو بالجماعة، بعد أن وجه له وزير الداخلية في أكتوبر الماضي اتهامات بأن هناك "روابط سيئة السمعة" تجمعه بالأخوان المسلمين، عقب نشره رسالة دعم للشعب الفلسطيني في غزة عقب اشتعال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال بنزيمة في دعواه "وزير الداخلية لم يتردد في جر اسمي في الوحل بسبب صلات غير موجودة مع هذه المنظمة".

وقال هيوز فيجييه محامي بنزيمة لمحطة "ار تي ال" التليفزيونية

أمس الثلاثاء أن موكله

كان ضحية "الاستغلال السياسي" الذي كان له عواقب وخيمة على عائلته.

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