لا تقترب من مسرح الجريمة

تم تقييد الوصول إلى مسرح جريمة باستخدام شريط أصفر كتب عليه: «هنا يقع وكر الأفاعي، ممنوع العبور في تلك المنطقة»، حتى يتم ضمان الحفاظ على الأدلة، التي هي بمثابة الشاهد الناطق عن أفعال بعض الجهلة، الذين لا بد أن يتركوا خيطاً في مسرح الجريمة، يكشف لنا عن مدى ضحالة ودناءة بعض العقول، التي سممت نفسها بالفكر المتخلف حتى يقعوا في دائرة المتهمين الرئيسيين، إلى أن يصبحوا تحت عينة المجهر، التي لا يوجد منها مفر بتاتاً. في مسرح تلك الجريمة لا يوجد تهاون عن أي تفصيل شوهد في ذلك المشهد، حيث يتم الكشف عن آثار فعلتهم الدنيئة، وحتى لو تخبأوا تحت أقنعة مزيفة.

ولكن لا بد أن تسقط تلك الأقنعة، وتظهر الوجوه الحقيقية، التي ارتدت رداء الجحود والنكران حتى وصلت إلى أعلى مراتب الدناءة والوضاعة، حيث توضح حينها أنهم تخلوا عن انتمائهم لأوطانهم مقابل تنفيذ أفكارهم البشعة، التي تتضمنها بيع الأمانة، حيث إن الخيانة تسري في دمائهم، فهم يعيشون في مياه ضحلة حتى يبدأوا شيئاً فشيئاً، ويغرقوا فيها إلى أن يكتب على ذلك الملف الأسود «الجريمة التي لا تغتفر».

هؤلاء بائعو الأمانة، يفتقدون للهوية الوطنية والانتماء والإخلاص لأوطانهم، فالخائن يكون مستعداً لبدء مسيرة الخضوع المطلق والانطلاق نحو الطريق المجهول حتى يبقى متسيداً على عرش الوهم المميت، لكنهم لا يعلمون أنهم حينما يصلون إلى تلك المرحلة فهم تخلوا عن عزتهم وكرامتهم وشرفهم مقابل أفكار شيطانية مسمومة، يسعون من خلالها إلى تنفيذ خططهم الإجرامية ظناً منهم أنهم يستطيعون الفرار من العدالة، ولكن العدالة تقف أمامهم بالمرصاد حتى تنتشلهم من جذورهم، فخيانة الأوطان نجاسة لا تستطيع بحار الأرض تطهيرها، لأنها نثرت رائحتها النتنة في تلك الأرجاء.

خيانة الوطن أشد فتكاً من العدو بذاته، اخسر ما شئت في قاموس حياتك، ولكن إياك أن تخسر وطناً عشت به بعز وكرامة وأمن وأمان، حيث قال أحد المخلصين: إن بعض الأوطان لا تموت من قذائف العدو، ولا من شر الحروب، بل إنها تموت من خيانة أبنائها لها. أمن البلاد خط أحمر غير قابل للمساس بتاتاً، فمن تسول له نفسه العبث بأمن البلاد فسوف تكون نهايته كنهاية تلك القصة.

حينها يسدل الستار عن مسرح تلك الجريمة، وينكشف السر الصامت، وتنبثق كافة الأدلة، التي تدين المتهمين في خيانة أوطانهم، وتسرد لنا مطرقة القاضي نهايتهم، وتكون قصتهم عبرة لمن لا يعتبر، فمسرح الجريمة هو مستودع الأسرار المدفونة، الذي لا بد أن يأتي يوم ويرفع عنه الغطاء.