أوطاننا.. ليس من أغراك بالعسل بل من نصحك

ليس من الصعب أن تدرك أن هذه البلاد أو تلك متميزة وتعيش نهضة ورقياً وتقدماً، فالموضوع لا يحتاج لقياسات رقمية متخصصة، ولا مطالعة أرقام كثيرة توضح لك الصعود والانخفاض، ولا مطالعة المؤشرات التنموية المتخصصة. هناك عدة جوانب ستعطيك ملامح عن دولة القانون والنظام في أي بلد تزوره. أولها النظام المروري، وهذا واحد من الجوانب الحيوية.

فانتشار الفوضى المرورية في مجتمع ما، وعدم التقيد بالسرعات، وتجاوز الإشارات الضوئية من دون خوف أو رادع، تعد من أهم الملاحظات على ضعف القانون والنظام، وتبعاً لهذا يقال كيف لمجتمع لم يتمكن من ضبط الحركة المرورية أن يضبط الحركة النظامية في جوانب أكثر تعقيداً وأشد أهمية؟

مع الأسف هذا الخلل قد تجده ماثلاً في عدة عواصم من عالمنا العربي، وهو بحق يعكس عدة جوانب من التعثر التنموي وصولاً إلى التدهور الاقتصادي. البعض قد يتساءل: ما الرابط بين النظام المروري والاقتصاد أو التنمية؟ وبهذه الوضعية فإنه قد لا يكون هناك رابط مباشر بينهما، لكن التنمية الناجحة تعني مشاريع طرق مميزة، تعني إنشاءات لمعابر وممرات وتقاطعات وجسور وفق آخر كشوف الهندسة المعمارية في العالم، تعني تفوقاً في مجال السلامة المرورية والهندسة المرورية، وهذه في مجملها جوانب لن تجدها في بلاد ترزح تحت نير الديون والبؤس، لن تجدها في دول تعالج الأساسيات والرئيسيات مثل مكافحة الجريمة ونشر الأمن، وتحاول توفير الطعام ونشر التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.

تكشف لنا مواقع التواصل مثل «إكس» عن جانب آخر، يلتقي مع موضوعنا بطريقة أو أخرى، بل هو يسلط الضوء عليه، خاصة عند الحديث عن المنجز والتميز والتقدم لأي بلد.

يمكنك ببساطة متناهية أن تلاحظ البعض ممن يتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لنفث آرائه السقيمة، ولنشر وجهات نظر غير موضوعية، والكتابة في كل شيء من دون هوادة أو تردد، من أمثال هؤلاء من يأتي لتقييم التنمية في بلد مثل الإمارات، لكنه لم يسبق له أن زارها، وقد لا يعرف أين تقع، ثم يسمح لنفسه بالحديث عن اقتصادها وتنميتها والعدالة فيها.

أين الرابط بين موضوعنا وأمثال هؤلاء؟ ذكرت في بداية المقال أن أي تميز تعيشه أي بلاد يمكن ملاحظته مباشرة من شوارعها، من تنظيمها، من سيادة الأمن، ومشاريعها التنموية، وأن هذه جوانب لا تحتاج لأذن أو لمتخصص للاطلاع عليها؛ لأنها أمور يتم مشاهدتها والتعايش معها. هؤلاء لا يجهلون الإمارات، ولا مشاريعها، ولا تفوقها وتميزها وتقدمها، لكنهم يجهلون قيمة الفضيلة والحس الإنساني في الموضوعية، كما أنهم يفتقرون للإنصاف وقيم الصدق والشفافية.

استطاعت دولة الإمارات طيلة خمسة عقود أن تثبت مكانها وتقفز نحو المجد بوثبات عالية وكبيرة، شهد لها العالم، لم تكن لتحقق كل هذا التميز والنجاح لولا الحس الإبداعي والتميز والرؤية الواثقة الثاقبة لدى شيوخنا، أيدهم الله.

وكما قال المثل الصيني البليغ: «ليس من أغراك بالعسل حبيباً، بل من نصحك بالصدق عزيزاً». أنا ناصحة لهؤلاء ولغيرهم بأن يتوجهوا نحو الموضوعية، ويبحثوا ويسألوا، وسيجدون من يجيب ويوضح، وفي عالم اليوم بات كل شيء مكشوفاً ومعروفاً، وبضغطة زر تحصل على أي معلومة من مصدرها، المهم إرادة الخير ومعرفة الحقيقة، ولا سواها.