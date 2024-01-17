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حتى 16 مديراً.. «مديرو الحسابات» خاصية جديدة يضيفها واتساب

1/17/2024 3:00:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة «ميتا» قواعد جديدة لإدارة قنوات «واتساب الإخبارية»، بإمكانية إضافة أكثر من مدير للحساب «أدمن» للقناة الواحدة، وذلك لإدارة والتحكم في الحساب وبث الأخبار أو المعلومات عبر حساب المدعو الشخصي، ودون فتح الحساب الأصلي الملك للقناة.

ويمكن لـ«الأدمن» البث والحذف والتعديل من خلال حسابه الشخصي في القناة، وأكدت «ميتا» أنه يمكن دعوة 16 حساباً للقيام بدور «الأدمن»، بشرط تفعيل حساب المدعو للإدارة لخواص المصادقة الثنائية، للحفاظ على السرية والأمان.

وقالت «ميتا» مالكة فيسبوك وإنستغرام وواتساب، إن المدعو لإدارة الحساب لا يمكن له دعوة آخرين بالوكالة أو بالنيابة، وفقط مالك القناة الأصلي وحده من يستطيع دعوة آخرين لإدارة الحساب، وتستمر الدعوة لمدة 7 أيام، وف حالة عدم قبولها من الطرف المدعو تُلغى من تلقاء نفسها الدعوة.

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