«إيدج» تتعاون مع «بايكار» على دمج حلولها الذكية والمتطورة

تتعاون «إيدج»، إحدى مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة في العالم، و«بايكار»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطائرات المسيرة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، على دمج أسلحة «إيدج» الذكية على متن طائرات «بايكار» المسيرة.

ويعد برنامج الدمج جزءاً من اتفاقية التحالف الاستراتيجي بين المجموعتين للتعاون في حلول التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع.

ومن المقرر أن تقوم «إيدج» بدمج ذخيرتها «ديزرت ستينغ- 16» الموجهة بدقة على متن طائرة بايكار المسيرة من طراز«TB2»، ومن المقرر الانتهاء من البرنامج قبل نهاية العام الحالي، وسيتبع ذلك دمج حمولات أخرى على متن طائرات بايكار الأخرى.

وقال فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيدج: «يحدونا الفخر بإبرام الشراكة بين إيدج وبايكار، الشركة الرائدة في مجال أنظمة الطائرات المسيرة المتقدمة، ولا ريب في أن هذه الشراكة الاستراتيجية من شأنها أن تُؤتي بفرص مواتية لتعزيز القدرات بين الطرفين ما يُعد علامة فارقة بامتياز لدعم شراكتنا».

وقال سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في بايكار: «إن دمج ديزرت ستينغ- 16 والأسلحة الأخرى من إيدج من شأنه أن يضيف قيمة كبيرة إلى عروضنا المتعلقة بحمولات الطائرة المسيرة TB2، كما سيوفر تحالفنا الاستراتيجي مع مجموعة إيدج، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة، خيارات إضافية لقاعدة عملائنا».

وتمتاز طائرة «بيرقدار TB2» المسيرة التكتيكية بقدرتها على التحليق على ارتفاع متوسط فترات طويلة، كما تستطيع أداء مهام المراقبة والاستطلاع والهجوم المُسلح باستخدام إمكاناتها المستقلة بالكامل في التحرك والإقلاع والهبوط والتجوال.

وستستمر كل من مجموعة إيدج وبايكار في تعزيز شراكتهما العملية بموجب اتفاقية التحالف الاستراتيجي والبحث عن فرص جديدة ومبتكرة لتعزيز التعاون وإدراج البرامج المفيدة للطرفين.

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