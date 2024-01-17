سعيد الطاير: دبي تتجاوز مستهدفاتها وتصل إلى 27% طاقة نظيفة في 2030

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن دبي ستتجاوز مستهدفاتها الخاصة بالطاقة النظيفة.

وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات الدورة التاسعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع.. " لدينا خارطة طريق واضحة المعالم لتحقيق المستهدفات الخاصة بالوصول إلى 25 في المائة طاقة نظيفة في 2030، و100 في المائة في 2050، لكن اليوم نسابق الزمن ونتوقع أن نتجاوز المستهدفات وأن نحقق 27 في المائة طاقة نظيفة في 2030، وبالتالي الوصول إلى مستهدفات 2050 قبل الموعد، مؤكداً أن عامل الابتكار والتقنيات الحديثة تساعد في تحقيق الأهداف قبل الوقت المستهدف".

وأضاف معاليه: "هذا يدل على الكثير من الأمور ومنها التقدم في كفاءة المشاريع خاصة في مجال الطاقة الشمسية" لافتاً إلى أن كفاءة انتاج الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية قبل 10 سنوات لم تكن تتجاوز 10 في المائة لكنها اليوم تزيد عن 24 في المائة، وهذا أمر مرتبط بدخول التقنيات وتطورها والتقنيات المتقدمة المستخدمة في الألواح الشمسية الكهروضوئية لتتبع حركة الشمس".

وقال الطاير إن طبيعة الحاجة إلى مساحات الأراضي بغرض إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية اختلف بفضل الابتكار، ففي السابق كان إنتاج 100 ميجاوات يحتاج اثنين كيلو متر مربع، لكن اليوم وبفضل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي فكل 100 ميجاوات باتت تطلب فقط واحد كيلو متر مربع.

وحول حجم استثمارات هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الفترة المقبلة، قال معاليه " إن حجم استثماراتنا بين 2024 و2028 يصل إلى 42 مليار درهم، أما مجموع استثماراتنا التراكمية حتى نهاية 2023 تصل إلى 220 مليار درهم ".

وحول الطلب على الكهرباء، أوضح معاليه أنه ومنذ 15 عاما لم يحدث أن زاد إنتاج الكهرباء في ساعات الذروة إلى 9 في المائة ولكن هذا حدث في 2023، وهذا يعني وجود زيادة في الطلب وفي عدد السكان، وبالتالي وجود نمو اقتصادي قوي في دبي التي تتمتع دائماً بكونها بيئة جاذبة نتيجة توفر البنية التحتية القوية في دبي وعلى كافة الصعد، إلى أن استهلاك الكهرباء في دبي بشكل عام يرتبط بالتكييف بنسبة 70 في المائة.

وعن مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي، أشار معالي الطاير إلى تنوعها، ومنها مشروع مجمع حصيان لتحلية المياه بالتناضح العكسي الذي تصل طاقته إلى 180 مليون جالون يومياً، لافتا إلى أن الهيئة اتجهت إلى نظام التناضح العكسي لتحلية المياه لأنه أكثر كفاءة وأقل كلفة وأكثر نظافة وصداقة مع البيئة.

وتحدث عن مشاريع الطاقة القائمة ومنها مشروع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات، والذي تمت ترسيته على شركة مصدر.

وأشار إلى مشروع حتا بطاقة 250 ميجاوات كطاقة نظيفة، وكذلك مشروعهم مع بلدية دبي لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية بطاقة تصل إلى نحو 200 ميجاوات.

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