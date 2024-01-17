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ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر

1/17/2024 3:00:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر الماضي، بعد تراجعه لسبعة أشهر على التوالي، ولكن معدل التضخم الأساسي استمر في التراجع، كما كان متوقعاً.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.9 % على أساس سنوي، بعد زيادة بنسبة 2.4 % في نوفمبر الماضي. وقد ارتفعت أسعار المستهلكين لأول مرة منذ مايو الماضي.

وعلى العكس، تراجع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحوليات والتبغ من 3.6 % إلى 3.4 %.

ومقارنة بشهر نوفمبر الماضي، تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 % في ديسمبر الماضي.

وارتفعت أسعار الأغذية والكحوليات والتبغ بنسبة 6.1 %.

كما تراجعت أسعار الطاقة من 11.5 % في نوفمبر الماضي، إلى 6.7 % في ديسمبر الماضي.

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