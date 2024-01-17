ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى مصر إلى مستوى قياسي في 2023

ذكر وزير السياحة المصري أحمد عيسى الأربعاء أن عدد السياح الوافدين إلى مصر ارتفع إلى مستوى قياسي عند 14.9 مليون زائر في 2023.

ونقل بيان أصدره مجلس الوزراء عن عيسى قوله إن الربع الأخير من العام الماضي شهد نمواً في عدد السائحين بنسبة 8 % عن الفترة المقابلة من العام السابق إلى 3.6 ملايين سائح وهو ما يقل 600 ألف سائح عن المستهدف وذلك بسبب الحرب في غزة.

وأشار الوزير إلى أن الرقم القياسي السابق لحجم السياحة الوافدة إلى مصر كان في 2010 عند 14.73 مليون سائح.

وأكد وزير السياحة أن ما تحقق من مستهدفات تتعلق بالاستراتيجية الوطنية للسياحة، أسهم بشكل كبير في تحقيق أرقام قياسية في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

من بين تلك المستهدفات، القدرة على رسم السياسات المحفزة لجانب العرض في المنتج السياحي المصري، وإعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص وبث الثقة، وهو ما انعكس على أداء القطاع وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة.

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