بسبب الجنيه.. «الشايع» الكويتية تغلق علامات تجارية لها في مصر

قررت مجموعة الشايع الكويتية، إحدى أكبر مشغلي العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، إغلاق بعض متاجرها في مصر، نتيجة للوضع الاقتصادي وتراجع العملة المحلية في أكبر سوق عربية من حيث عدد المستهلكين.

وقررت المجموعة إنهاء خدمة نحو 375 موظفاً في مصر من إجمالي 2000 موظف يعملون لديها في البلاد، إلى جانب إغلاق 5 علامات تجارية، وتقليص فروع 3 علامات تجارية، وإغلاق منصتي بيع عبر الإنترنت، من إجمالي 12 علامة تجارية لدى المجموعة في مصر.

وبحسب «بلومبرغ»، أكد مسؤول في أحد أكبر المراكز التجارية في مصر طالب عدم نشر اسمه، إن مجموعة الشايع أبلغتهم الليلة الماضية بقرارها إغلاق عدة متاجر بشكل كامل داخل مصر مثل «ذا بودي شوب»، «دبنهامز»، «مذر كير»، «بنكبري»، بينما سيكون هناك إغلاق جزئي لمتاجر «إتش آند أم»، «فيكتوريا سكريت»،«أميريكان ايغل»، «باث آند بادي».

قال مسؤول آخر في أحد مراكز التسوق الشهيرة في مصر: نعلم أن المجموعة تعمل على تقليل خسائرها في مصر، لكننا نحاول التفاوض معهم حالياً لإقناعهم بالعدول عن القرار، لافتاً إلى أن بعض العلامات التجارية خرجت من مصر قبل تحرير سعر الصرف في 2016، لكنها عدت من جديد مع تحسن الأوضاع.

وأشارت «الشايع» في رسالة موجهة لموظفي المتاجر المزمع إقفالها إلى أنه «نتيجة الوضع الاقتصادي على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، والصعوبات التي تواجهها أعمالنا التجارية في مصر، بما في ذلك انخفاض العملة، وضغوط سعر الصرف، والتضخم المرتفع، اضطررنا لاتخاذ القرار الصعب بتقليص عملياتنا في البلاد»، بحسب «بلومبرغ».

وأضافت المجموعة في خطابها لموظفي المتاجر في مصر: «سيتم سحب العلامة التجارية (دبنهامز) من مصر، سواء لناحية إقفال المتاجر الفعلية أو نشاط التجارة الإلكترونية، بنهاية شهر فبراير 2024. نود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكركم (الموظفين) لدعمكم خلال عملكم، وسنستمر بالعمل معكم، ومشاركتكم كافة التطورات التي نتلاقاها لتأمين إقفال وخروج سلس من السوق».

‏أكد رئيس مجموعة الشايع، محمد الشايع لشبكة «سي إن بي سي»، أنه على الرغم من قرار إغلاق متاجر دبنهامز في مصر إلا أن المجموعة ملتزمة بالتوسع في الاستثمار في السوق المصرية مع استقرار الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن بقية العلامات التجارية للمجموعة في مصر تعمل بشكل جيد.

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