تسلا تخفض أسعار سياراتها في أوروبا على خطى الصين

خفضت شركة تسلا أسعار سياراتها من طراز «Y» في العديد من دول أوروبا، بعد أسبوع من الإعلان عن تخفيضات مماثلة في أسعار سياراتها من طراز «3» و«موديل Y» في الصين.

وخفضت الشركة أسعار سياراتها المباعة في ألمانيا وفرنسا والنرويج وهولندا، وفقاً لبيانات من النسخة المحلية لمواقع الشركة الإلكترونية في كل من تلك الأسواق.

وفي ألمانيا، يُباع الطراز Y ذو الدفع الخلفي الآن بمبلغ 42990 يورو وهو ما يمثل خصماً بنسبة 4.2 % تقريباً عن سعر التجزئة السابق للسيارة، ويبلغ سعر الطراز Y Long Range الآن 49990 يورو، أي أقل بنسبة 8.1 % عن السعر السابق، بينما يُباع طراز Model Y ذو الدفع الخلفي بسعر 42,990 يورو، بانخفاض 4.2 %.

وفي فرنسا، خفضت تسلا أسعار سياراتها من الطراز Y بنسبة تصل إلى 6.7 %، بينما في هولندا، خفضت Tesla أسعار سياراتها من الطراز Y بنسبة تصل إلى 7.7 %. وفي النرويج، خفضت الشركة الأسعار بنسبة تتراوح بين 5.6 % و7.1 %.

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