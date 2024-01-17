تسلا تخفض أسعار سياراتها في أوروبا على خطى الصين

(MENAFN
- Al-Bayan)
خفضت شركة تسلا أسعار سياراتها من طراز «Y» في العديد من دول أوروبا، بعد أسبوع من الإعلان عن تخفيضات مماثلة في أسعار سياراتها من طراز «3» و«موديل Y» في الصين.
وخفضت الشركة أسعار سياراتها المباعة في ألمانيا وفرنسا والنرويج وهولندا، وفقاً لبيانات من النسخة المحلية لمواقع الشركة الإلكترونية في كل من تلك الأسواق.
وفي ألمانيا، يُباع الطراز Y ذو الدفع الخلفي الآن بمبلغ 42990 يورو وهو ما يمثل خصماً بنسبة 4.2 % تقريباً عن سعر التجزئة السابق للسيارة، ويبلغ سعر الطراز Y Long Range الآن 49990 يورو، أي أقل بنسبة 8.1 % عن السعر السابق، بينما يُباع طراز Model Y ذو الدفع الخلفي بسعر 42,990 يورو، بانخفاض 4.2 %.
وفي فرنسا، خفضت تسلا أسعار سياراتها من الطراز Y بنسبة تصل إلى 6.7 %، بينما في هولندا، خفضت Tesla أسعار سياراتها من الطراز Y بنسبة تصل إلى 7.7 %. وفي النرويج، خفضت الشركة الأسعار بنسبة تتراوح بين 5.6 % و7.1 %.
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