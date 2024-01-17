المغرب يقسو على تنزانيا بثلاثية ويمنح العرب انتصارهم الأول بأمم أفريقيا 2023

كشر منتخب المغرب عن أنيابه، وبعث برسالة شديدة اللهجة للمنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم عن قدومه بقوة للمنافسة على اللقب القاري في هذه النسخة المقامة على كوت ديفوار.

واستهل منتخب المغرب مشاركته في البطولة بفوز كبير 3 / صفر على منتخب تنزانيا، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضا منتخبي الكونغو الديمقراطية وزامبيا، اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

ورغم الفوز الكبير، الذي يعد الأول للمنتخبات العربية المشاركة في النسخة الحالية للمسابقة، فإنه تحقق بأقل مجهود في ظل عدم رغبة لاعبي المغرب في الإفراط في بذل الجهد، كما قام مدرب الفريق وليد الركراكي بعدة تبديلات في الشوط الثاني بعد اطمئنانه على النتيجة، من أجل إراحة نجومه في ظل اللقاءات المقبلة التي تنتظره خلال البطولة، التي يحلم المغاربة بالتتويج بكأسها للمرة الثانية في تاريخهم بعد نسخة عام 1976 التي أقيمت في إثيوبيا.

وافتتح رومان غانم سايس، قائد الفريق، التسجيل لمصلحة المغرب 30، قبل أن تتضاعف معاناة المنتخب التنزاني، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه نوفاتوس ميروشي في الدقيقة 70 لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل منتخب المغرب النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف عز الدين أوناحي الهدف الثاني في الدقيقة 77، فيما تكفل يوسف النصيري بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وبات النصيري، نجم فريق أشبيلية الإسباني، أول لاعب في تاريخ المنتخب المغربي يهز الشباك في 4 نسخ متتالية من كأس الأمم الأفريقية.

بتلك النتيجة، حصل منتخب المغرب على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، قبل مواجهته المرتقبة مع منتخب الكونغو الديمقراطية بالجولة الثانية يوم الأحد المقبل.

وأصبح هذا هو الانتصار الأكبر لمنتخب المغرب في تاريخ لقاءاته المباشرة مع تنزانيا بمختلف المسابقات، علما بأنه الفوز الثاني، الذي يحققه منتخب (أسود الأطلس) على منافسه في غضون شهرين تقريبا.

وكان المنتخب المغربي، الحاصل على المركز الرابع في نهائيات كأس العالم الأخيرة بقطر عام 2022، فاز 2 / صفر على مضيفه المنتخب التنزاني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وأعاد منتخب المغرب البسمة من جديد على وجوه جماهير الساحرة المستديرة في الوطن العربي، بعد خيبة الأمل التي لحقت بها في ظل النتائج الباهتة التي حققتها باقي المنتخبات العربية المشاركة في البطولة خلال الجولة الافتتاحية.

وبدأت المباراة بهجوم مباغت من جانب منتخب تنزانيا، الذي حصل على أكثر من ركلة ركنية لم تسفر عن أي جديد، قبل أن يأخذ المنتخب المغربي زمام المبادرة.

واستحوذ لاعبو منتخب المغرب على الكرة وسنحت أول فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق يوسف النصيري ، حيث أرسل حكيم زياش تمريرة عرضية من الجهة اليسرى، قابلها عبدالصمد الزلزولي بضربة رأس، ليهيأ الكرة لنجم أشبيلية الإسباني، الذي سدد مباشرة من داخل منطقة الجزاء، لكنه أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى.

وترجم منتخب المغرب سيطرته على اللقاء، بعدما أحرز غانم سايس هدفا لمصلحة منتخب (أسود الأطلس) في الدقيقة 30.

وتابع سايس ركلة حرة مباشرة نفذها زياش، الذي سدد كرة صاروخية على يمين أيشي مانولا، حارس مرمى تنزانيا، الذي ارتدت منه الكرة، لتصل إلى سايس (المتابع)، الذي لم يجد أدنى صعوبة في التسديد مباشرة وإيداع الكرة داخل الشباك.

حاول المنتخب المغربي استغلال حالة الارتباك التي عانى منها نظيره التنزاني عقب هدف سايس، وأضاع النصيري فرصة محققة لمضاعفة النتيجة في الدقيقة 32، حينما تابع ركلة حرة من الجانب الأيمن نفذها زياش عرضية، ليسدد ضربة رأس، لكن الكرة علت العارضة بقليل.

وبعد مرور 4 دقائق، أهدر زياش فرصة أخرى للمغرب، حيث تلقى تمريرة بينية من عز الدين أوناحي، ليسدد مباشرة من على يمين منطقة الجزاء، غير أن مانولا أبعد الكرة بصعوبة لركنية لم تسفر عن شيء.

وكاد عبدالصمد الزلزولي أن يعزز تقدم المغرب في الدقيقة 39، عندما تلقى تمريرة أمامية من أوناحي، ليراوغ الدفاع بمهارة، قبل أن يسدد من داخل المنطقة، لكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف نظيف.

بدأ الشوط الثاني باستحواذ على الكرة من جانب لاعبي تنزانيا، ولكن دون أن يشكل أي تهديد على المرمى المغربي، فيما أضاع النصيري فرصة محققة في الدقيقة 50، حينما تابع تمريرة عرضية من سليم أملاح في الجهة اليمنى، لكنه فشل في التسديد بشكل جيد رغم تواجده خاليا من الرقابة بمواجهة المرمى مباشرة، ليضع الكرة بجانب القائم الأيمن.

هدأ إيقاع المنتخب المغربي نسبيا وإن ظل الأكثر استحواذا على الكرة، وسدد أوناحي من الناحية اليسرى لحدود المنطقة في الدقيقة 67، لكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة.



وازدادت الأمور صعوبة على المنتخب التنزاني في المباراة، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين،عقب طرد لاعبه نوفاتوس ميروشي في الدقيقة 71 لحصوله على الإنذار الثاني.

وسرعان ما استغل منتخب المغرب النقص العددي في صفوف منتخب تنزانيا، حيث أضاف أوناحي الهدف الثاني في الدقيقة 77.

وبعد سلسلة من التمريرات السريعة المتقنة، وصلت الكرة إلى أوناحي، الذي تبادل الكرة مع أمين عدلي، قبل أن يسدد قذيفة زاحفة من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يمين حارس مرمى تنزانيا وتحتضن الشباك.

وأنهى النصيري سوء الحظ الذي لازمه خلال المباراة، بعدما أضاف الهدف الثالث للمنتخب المغربي في الدقيقة 80.

وتلقى النصيري تمريرة زاحفة من الجانب الأيمن عن طريق أشرف حكيمي، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، واضعا الكرة على يمين مانولا وتعانق الشباك.

وكان الحكم المساعد أشار لوقوع النصيري في مصيدة التسلل، ليقرر إلغاء الهدف، قبل أن تثبت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) صحة موقف اللاعب ليتم احتسابه في النهاية.

وأهدر بلال الخنوس فرصة أخرى للتسجيل في الدقيقة الثاني من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما تابع تسديدة زميله أمين عدلي التي ارتدت من مانولا، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، لكن الحارس التنزاني أبعدها لركنية لم تستغل، لينتهي اللقاء بفوز كبير للمغرب 3 / صفر على تنزانيا.

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