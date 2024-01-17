العثور على لوحتين مسروقتين لبيكاسو وشاجال في بلجيكا

صادرت الشرطة في مدينة أنتويرب البلجيكية لوحتين كانتا مسروقتين لبابلو بيكاسو ومارك شاجال.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية «بيلجا» عن الشرطة القول إنه جرى العثور في قبو على لوحتي «الرأس» للفنان الإسباني بيكاسو، و«رجل يصلي» للفنان الفرنسي الروسي شاجال، الذي وُلد فيما يعرف الآن ببيلاروسي. واللوحتان سليمتان.

وكانت اللوحتان قد سُرقتا من أحد مقتني الأعمال الفنية في تل أبيب عام 2010 مع مجوهرات.

وعلمت السلطات، في نهاية عام 2022، أن مواطناً بلجيكياً، يقيم في نامور، عاصمة منطقة فالونيا، كان يعرض اللوحتين للبيع.

وباشرت الشرطة التحقيق، وصدر أمر اعتقال بحق المشتبه به.