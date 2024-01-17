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مصر تشتري 360 ألف طن من القمح الروسي والفرنسي

1/17/2024 3:00:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم، أنها اشترت 360 ألف طن من القمح الروسي والفرنسي في ممارسة دولية.

كانت الهيئة قد أعلنت، في سبتمبر الماضي، عن شراء نحو نصف مليون طن من القمح الروسي.

وتحولت مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم إلى الشراء بالأمر المباشر بعد أن عاقت الحرب في أوكرانيا مشترياتها.

وبعد أن عرقلت الحرب في أوكرانيا واردات القمح أصبحت مصر أكثر اعتماداً على الحبوب الروسية الرخيصة نسبياً.

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