مصر تشتري 360 ألف طن من القمح الروسي والفرنسي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم، أنها اشترت 360 ألف طن من القمح الروسي والفرنسي في ممارسة دولية.
كانت الهيئة قد أعلنت، في سبتمبر الماضي، عن شراء نحو نصف مليون طن من القمح الروسي.
وتحولت مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم إلى الشراء بالأمر المباشر بعد أن عاقت الحرب في أوكرانيا مشترياتها.
وبعد أن عرقلت الحرب في أوكرانيا واردات القمح أصبحت مصر أكثر اعتماداً على الحبوب الروسية الرخيصة نسبياً.
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