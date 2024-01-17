اشتعال سفينة جنوب عدن استُهدفت بنظام جوي مسيَّر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم، أنها تلقت تقريراً عن حادث على بعد 60 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن باليمن.
وأوضحت، في مذكرة استشارية، أن الربان أبلغ عن «تعرض السفينة لضربة باستخدام نظام جوي مسير».
وأضافت: «نشب حريق على متن السفينة، وتم إخماده الآن».
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