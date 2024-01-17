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اشتعال سفينة جنوب عدن استُهدفت بنظام جوي مسيَّر

1/17/2024 3:00:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم، أنها تلقت تقريراً عن حادث على بعد 60 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن باليمن.

وأوضحت، في مذكرة استشارية، أن الربان أبلغ عن «تعرض السفينة لضربة باستخدام نظام جوي مسير».

وأضافت: «نشب حريق على متن السفينة، وتم إخماده الآن».

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