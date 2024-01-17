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واشنطن تعيد إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية

1/17/2024 3:00:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الولايات المتحدة اليوم "الأربعاء" إعادة إدراج الحوثيين على قائمة الكيانات "الإرهابية" بسبب هجماتهم المتكررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لصحافيين إن "الولايات المتحدة ستصنف الحوثيين كإرهابيين دوليين"، مشيراً إلى أن العمل بالتصنيف لن يبدأ قبل 30 يوماً ويمكن إلغاؤه "في حال أوقف الحوثيون هجماتهم".

واعتبر المسؤول أن الهجمات "تشكّل مثالاً واضحاً على الإرهاب وانتهاك القانون الدولي وتهديدًا كبيرًا للأرواح والتجارة الدولية وكذلك تعرّض عمليات إيصال المساعدات الإنسانية للخطر".

و دمّرت القوات الأمريكية "الثلاثاء" أربعة صواريخ بالستية مضادّة للسفن كانت معدّة لإطلاقها من قبل الحوثيين على سفن تجارية وحربية.

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