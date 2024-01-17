الأول من نوعه.. مهرجان ضيّ دبي يعلن عن فعالياته في مدينة إكسبو 26 يناير

كشفت مدينة إكسبو دبي عن برنامج فعاليات مهرجان ضيّ دبي الفني، أول مهرجان للفنون الضوئية بأعمال فنية إماراتية، والذي ينطلق في 26 يناير وحتى 4 فبراير المقبل، حيث سيقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية، إضافة إلى ورش العمل وحلقات النقاش الفنية.

سيعرض مهرجان ضيّ دبي الفني، الذي تنظمه مدينة إكسبو دبي بالشراكة مع شركة AGB Creative، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، سبعة قطع فنية ضوئية من تصميم فنانين إماراتيين، تعكس نسيج المدينة الغني بالتاريخ السردي والثقافة والتعابير الإبداعية. ومن بين الفنانين والمصممين المشاركين مطر بن لاحج، والدكتورة نجاة مكي، والدكتور محمد يوسف، وعبد الله الملا، وميثاء حمدان، وخالد الشعفار، وريم الغيث.

كما أعلن منظمو المهرجان عن تعاونهم مع مبادرة "ليتر أوف لايت" الخيرية، بهدف توفير الإنارة المستدامة لعدد من المجتمعات التي تفتقر لنظم الإنارة في العديد من أنحاء العالم.

وتضم قائمة الفعاليات سلسلة عروض أخوات الصحراء الضوئية، وستتحول قبة ساحة الوصل الأيقونية إلى لوحة فنية ضخمة مع سلسلةٍ من العروض الضوئية الخاصة لعدد من الأعمال الغائبة الحاضرة وبمشاركة فنانات مبدعات من مناطق صحراوية أخرى حول العالم، مثل الأسترالية ريني كوليتجا والجنوب أفريقية إستر مالانغو. وتستعرض أعمال الفنانات المميزة قوة الروابط التي توحد العالم وأهمية الفن في مد جسور التواصل بين الأفراد والثقافات المختلفة.

كما يتعاون مهرجان ضيّ دبي مع مبادرة ليتر أوف لايت، وهي مبادرة عالمية انطلقت من برنامج إكسبو لايف لدعم المبادرات البيئية والإنسانية حول العالم وحازت على جوائز عدة، سيستهدف التعاون صنع الأضواء ضمن ورش عمل المهرجان وتوزيعها في قرى أغوسان مارش العائمة في الفلبين، لتوفير الضوء لهذه المجتمعات.

وسيكون ضيوف المهرجان على موعد مع عدد من تجارب الضوء الحيوية والتفاعلية في جميع أنحاء مدينة إكسبو دبي، مثل العرض البصري سولار كانوبي، وعرض إليزيان آركس، وعرض سولار دانس، ومجسم سبيد أوف لايت.

كما يقدم "ضيّ دبي" برنامجاً تعليمياً، حيث يمكن للضيوف المشاركة في جلسات حوارية موسعة حول الفن والثقافة، والاستفادة من خبرات المتخصصين والاستمتاع بورش العمل التفاعلية.

ويستضيف المهرجان أمسيات ثقافية بالاشتراك مع الرواد في عالم الثقافة والفنون تقدم فهماً أعمق للفن والأبعاد الثقافية الكامنة وراء كل عمل فني، فضلاً عن استضافة المهرجان أكثر من 20 نشاطاً وورشة عمل متخصصة، ما يتيح للأطفال فرصة إطلاق العنان لإبداعاتهم وابتكاراتهم من خلال الأضواء والألوان.

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