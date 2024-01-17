الإمارات تؤكد دعم سيادة الصومال خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة وفد الإمارات، المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد اليوم، بناء على طلب جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، للتباحث حول مستجدات العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، وتداعيات توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.

وأكد معاليه في الاجتماع دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في ممارسة كامل سيادتها على أراضيها، والعمل مع التوافق العربي على دعم الصومال في كل ما يراه ضروريا في ذلك.

وعبر معاليه عن أهمية توحيد الجهود لدعم استقرار وأمن القرن الأفريقي وخفض التصعيد واللجوء إلى الحوار والدبلوماسية وأهمية استكشاف السبل للتنسيق مع منظمة الإيغاد والاتحاد الأفريقي بما يؤمن استقرار منطقة القرن الأفريقي. وفي ختام الاجتماع تم اعتماد قرار لدعم الصومال.

وترأس معاليه أيضاً اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية «بتقنية الاتصال المرئي والذي تلى الاجتماع الأول»، والذي عقد بناء على طلب جمهورية العراق لبحث التطورات التي طرأت على الساحة العراقية بقيام القوات الإيرانية بقصف عدد من المناطق في مدينة أربيل بشمال العراق والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، حيث صدر عن الاجتماع قرار يدين بشدة الهجوم الذي تعرض له إقليم كردستان واعتبار هذا الاعتداء خرقا جسيما لمواثيق حسن الجوار وللقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وأكد وحدة وسيادة الأراضي العراقية ضد أي اعتداء خارجي.

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