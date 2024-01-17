عطل خطير بطائرة بلينكن يؤجل عودته من سويسرا

(MENAFN
- Al-Bayan)
تسبب عطل خطير في طائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في إرجاء عودته إلى بلاده كما كان مقرراً اليوم.
وبعد السفر جواً من دافوس إلى زيورخ بمروحية والصعود على متن الطائرة المعدلة بوينغ 737، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ومرافقوه بأن الطائرة ليست آمنة للسفر، نظراً لعدم التمكن من إصلاح تسرب أكسجين تم اكتشافه في وقت سابق.
وجرى إرسال طائرة أصغر حجماً من بروكسل إلى زيورخ لتحمل بلينكن إلى بلاده، في حين اضطر العديد من مساعديه والصحفيين المرافقين إلى السفر لواشنطن على رحلات تجارية.
ومن المعتاد حدوث مشكلات في الطائرات، إلا أن ما حدث اليوم يأتي في وقت صعب بالنسبة لشركة بوينغ.
فقد علقت الجهات التنظيمية عمل العديد من طائراتها طراز «737 ماكس 9» في أعقاب حادث وقع لطائرة تابعة لشركة «آلاسكا إيرلاينز» يوم 5 يناير الجاري، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء
وفي سبتمبر الماضي، أرجأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترود عودته من الهند عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بسبب عطل ميكانيكي في طائرته.
كما تعرض أسطول الطائرات الحكومية الألمانية القديمة لسلسلة من المشكلات خلال رحلات طويلة، ما دفع السلطات في برلين إلى تسريع إخراج طائرات مثل إيرباص (إيه 340) من الخدمة وشراء طائرات من الجيل الجديد «إيه 350».
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN17012024000110011019ID1107734300
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.