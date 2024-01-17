عطل خطير بطائرة بلينكن يؤجل عودته من سويسرا

تسبب عطل خطير في طائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في إرجاء عودته إلى بلاده كما كان مقرراً اليوم.

وبعد السفر جواً من دافوس إلى زيورخ بمروحية والصعود على متن الطائرة المعدلة بوينغ 737، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ومرافقوه بأن الطائرة ليست آمنة للسفر، نظراً لعدم التمكن من إصلاح تسرب أكسجين تم اكتشافه في وقت سابق.

وجرى إرسال طائرة أصغر حجماً من بروكسل إلى زيورخ لتحمل بلينكن إلى بلاده، في حين اضطر العديد من مساعديه والصحفيين المرافقين إلى السفر لواشنطن على رحلات تجارية.

ومن المعتاد حدوث مشكلات في الطائرات، إلا أن ما حدث اليوم يأتي في وقت صعب بالنسبة لشركة بوينغ.

فقد علقت الجهات التنظيمية عمل العديد من طائراتها طراز «737 ماكس 9» في أعقاب حادث وقع لطائرة تابعة لشركة «آلاسكا إيرلاينز» يوم 5 يناير الجاري، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء

وفي سبتمبر الماضي، أرجأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترود عودته من الهند عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بسبب عطل ميكانيكي في طائرته.

كما تعرض أسطول الطائرات الحكومية الألمانية القديمة لسلسلة من المشكلات خلال رحلات طويلة، ما دفع السلطات في برلين إلى تسريع إخراج طائرات مثل إيرباص (إيه 340) من الخدمة وشراء طائرات من الجيل الجديد «إيه 350».

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