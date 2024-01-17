131 مليون دينار لمشاريع المحافظات بالموازنة العامة

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- Khaberni) خبرني - ناقشت اللجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الاربعاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة مجالس المحافظات لعام 2024.
وقال السليحات، إن اللجنة التقت رؤساء مجالس المحافظات للاستماع منهم والاستفادة من خبراتهم، وتبنت في موازنة 2023 توصيات مجالس المحافظات وأدرجتها في قرارها وأقرها مجلس النواب، لافتًا إلى أنه خصص في الموازنة العامة لمشاريع المحافظات 131.5 مليون دينار.
بدورهم، طالب رؤساء مجالس المحافظات، بتخصيص المبالغ المالية المرتجعة من مخصصات مجالس المحافظات لتسديد ديونها، مشيرين إلى بطء في تسليم الوزارات المستندات المالية لمجالس المحافظات.
ودعوا الى أن عطاءات المشاريع كلها عن طريق وزارة الاشغال، وأن تكون المناقلات بأيلول من كل عام، لافتين بذات الوقت إلى أن وزارة الادراة المحلية ومديرية المجالس في الوزارة قاموا بخطوات ممتازة.
وأكدوا أن أكثر التحديات الحاحًا أمام مجالس المحافظات وتستوجب إيجاد حلول لها هي طول مدد الدراسات، وعدم كفاية الموازنة، لافتين الى أهمية تفعيل دورهم الرقابي على المقاولين.
وحضر الاجتماع النواب: عمر النبر، وناجح العدوان، وفواز الزعبي، وبسام الفايز، ونضال الحياري، وخالد البستنجي، وعلي الطراونة، وأسماء الرواحنة، وهايل عياش، وعبير الجبور، ومحمد أبو صعليك، ومحمد المرايات، ومجدي اليعقوب.
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