131 مليون دينار لمشاريع المحافظات بالموازنة العامة

MENAFN - Khaberni) خبرني - ناقشت اللجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الاربعاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة مجالس المحافظات لعام 2024.

وقال السليحات، إن اللجنة التقت رؤساء مجالس المحافظات للاستماع منهم والاستفادة من خبراتهم، وتبنت في موازنة 2023 توصيات مجالس المحافظات وأدرجتها في قرارها وأقرها مجلس النواب، لافتًا إلى أنه خصص في الموازنة العامة لمشاريع المحافظات 131.5 مليون دينار.

بدورهم، طالب رؤساء مجالس المحافظات، بتخصيص المبالغ المالية المرتجعة من مخصصات مجالس المحافظات لتسديد ديونها، مشيرين إلى بطء في تسليم الوزارات المستندات المالية لمجالس المحافظات.

ودعوا الى أن عطاءات المشاريع كلها عن طريق وزارة الاشغال، وأن تكون المناقلات بأيلول من كل عام، لافتين بذات الوقت إلى أن وزارة الادراة المحلية ومديرية المجالس في الوزارة قاموا بخطوات ممتازة.

وأكدوا أن أكثر التحديات الحاحًا أمام مجالس المحافظات وتستوجب إيجاد حلول لها هي طول مدد الدراسات، وعدم كفاية الموازنة، لافتين الى أهمية تفعيل دورهم الرقابي على المقاولين.

وحضر الاجتماع النواب: عمر النبر، وناجح العدوان، وفواز الزعبي، وبسام الفايز، ونضال الحياري، وخالد البستنجي، وعلي الطراونة، وأسماء الرواحنة، وهايل عياش، وعبير الجبور، ومحمد أبو صعليك، ومحمد المرايات، ومجدي اليعقوب.