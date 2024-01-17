Thursday, 18 January 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دهس ثلاثيني أمام السفارة السعودية بعمان

1/17/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعرض شاب يبلغ من العمر 33 عاما للدهس أمام السفارة السعودية في عمان، الأربعاء.

وأسعف الشاب إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة، فيما تم ضبط سائق المركبة.

MENAFN17012024000151011027ID1107734297

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث