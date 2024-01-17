دهس ثلاثيني أمام السفارة السعودية بعمان

دهس ثلاثيني أمام السفارة السعودية بعمان
التاريخ
1/17/2024 3:00:25 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تعرض شاب يبلغ من العمر 33 عاما للدهس أمام السفارة السعودية في عمان، الأربعاء.
وأسعف الشاب إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة، فيما تم ضبط سائق المركبة.
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