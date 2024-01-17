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محام فاز بقضية البوسنة والهرسك يتوقع كسب دعوى جنوب افريقيا - فيدي

1/17/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - توقع المحامي الاميركي فرانسيس بويل والذي يعتبر اول محام في تاريخ محكمة العدل الدولية يفوز بقضية إبادة جماعية لصالح البوسنة والهرسك ان تفوز جنوب افريقيا بالدعوى التي رفعتها على كيان الاحتلال.

بويل قال في تصريحات عبر قناة LBC
البريطانية ان جنوب إفريقيا قدمت قضية متقنة وقوية، ومن المتوقع أن تكسب أمراً بتدابير الحماية المؤقتة ضد إسرائيل لوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، معتبرا ان هذا الامر سيكون حدثاً تاريخياً هاماً.

وحول تاريخ إسرائيل الطويل في تجاهل الانتقادات من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قال بويل انه إذا خسرت إسرائيل القضية، يمكن لجنوب إفريقيا أن تأخذ الأمر إلى مجلس الأمن للتنفيذ ، مشيرا الى ان الولايات المتحدة قد تستخدم حق الفيتو وتعترض على أي تنفيذ، ومن المحتمل أن تحذو بريطانيا حذوها.

وأضاف : الخطوة التالية ستكون طرح الأمر في الجمعية العمومية للأمم المتحدة للتنفيذ تحت بنود قرار "الاتحاد من أجل السلام" ، معتبرا ان العواقب على إسرائيل ستكون قاسية في هذه الحالة.

وبين بويل انه
بغض النظر عن ما تفكر به حكومة الكيان ، فان المستوطنين سيكونون مستائين وغاضبين من القضية، مما سيغير الجو السياسي داخل الكيان.

تاليا تصريحات بويل في الفيديو المرفق عبر موقعنا:

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