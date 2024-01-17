محام فاز بقضية البوسنة والهرسك يتوقع كسب دعوى جنوب افريقيا - فيدي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - توقع المحامي الاميركي فرانسيس بويل والذي يعتبر اول محام في تاريخ محكمة العدل الدولية يفوز بقضية إبادة جماعية لصالح البوسنة والهرسك ان تفوز جنوب افريقيا بالدعوى التي رفعتها على كيان الاحتلال.
بويل قال في تصريحات عبر قناة LBC
البريطانية ان جنوب إفريقيا قدمت قضية متقنة وقوية، ومن المتوقع أن تكسب أمراً بتدابير الحماية المؤقتة ضد إسرائيل لوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، معتبرا ان هذا الامر سيكون حدثاً تاريخياً هاماً.
وحول تاريخ إسرائيل الطويل في تجاهل الانتقادات من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قال بويل انه إذا خسرت إسرائيل القضية، يمكن لجنوب إفريقيا أن تأخذ الأمر إلى مجلس الأمن للتنفيذ ، مشيرا الى ان الولايات المتحدة قد تستخدم حق الفيتو وتعترض على أي تنفيذ، ومن المحتمل أن تحذو بريطانيا حذوها.
وأضاف : الخطوة التالية ستكون طرح الأمر في الجمعية العمومية للأمم المتحدة للتنفيذ تحت بنود قرار "الاتحاد من أجل السلام" ، معتبرا ان العواقب على إسرائيل ستكون قاسية في هذه الحالة.
وبين بويل انه
بغض النظر عن ما تفكر به حكومة الكيان ، فان المستوطنين سيكونون مستائين وغاضبين من القضية، مما سيغير الجو السياسي داخل الكيان.
تاليا تصريحات بويل في الفيديو المرفق عبر موقعنا:
MENAFN17012024000151011027ID1107734296
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.