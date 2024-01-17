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واشنطن تعترف باصابة سفينة اميركية في البحر الاحمر

1/17/2024 3:00:24 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
اكدت مصادر يمنية وبريطانية وأميركية استهداف الحوثيون، الأربعاء ، لسفينة اميركية
في البحر الأحمر، واصابتها بشكل مباشر.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية انها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 60
ميلا بحريا جنوب شرق.

وبينت ان ربان أبلغ عن تعرض سفينته لهجوم بطائرة مسيرة جنوب شرق ، كما ابلغ عن نشوب حريق على متن السفينة قبل إطفائه لاحقا.

بدوره قال مصدر ملاحي يمني ان الحوثيين استهدفوا سفينة في البحر الأحمر.

كما مسؤول أمريكي عبر الجزيرة ان سفينة تجارية مملوكة لشركة أمريكية تعرضت لهجوم من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضاف
:
الهجوم أصاب السفينة ولا يمكننا الإفصاح عن السلاح المستخدم وأي أضرار محتملة.

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