واشنطن تعترف باصابة سفينة اميركية في البحر الاحمر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
اكدت مصادر يمنية وبريطانية وأميركية استهداف الحوثيون، الأربعاء ، لسفينة اميركية
في البحر الأحمر، واصابتها بشكل مباشر.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية انها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 60
ميلا بحريا جنوب شرق.
وبينت ان ربان أبلغ عن تعرض سفينته لهجوم بطائرة مسيرة جنوب شرق ، كما ابلغ عن نشوب حريق على متن السفينة قبل إطفائه لاحقا.
بدوره قال مصدر ملاحي يمني ان الحوثيين استهدفوا سفينة في البحر الأحمر.
كما مسؤول أمريكي عبر الجزيرة ان سفينة تجارية مملوكة لشركة أمريكية تعرضت لهجوم من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وأضاف
:
الهجوم أصاب السفينة ولا يمكننا الإفصاح عن السلاح المستخدم وأي أضرار محتملة.
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