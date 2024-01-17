لماذا يتصدّر الأردن أكثر الدول تعاطيا للتبغ؟

MENAFN - Khaberni) لم يكن غريبا على المهتمّين بالصحة العامة في الأردن قراءة خبر مفاده أن المملكة حلّت في المركز الأولى كأكثر دولة بتعاطي التبغ في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 36.3%.

وحلّ الأردن سابقا في المرتبة الأولى عالميا بنسب التدخين بين المواطنين، حيث بات التدخين مشكلة صحية كبيرة ويتجلى ذلك بالأرقام وإصابات سرطان الرئة بين الكثير من المرضى.

وأشار تقرير حديث أصدرته منظمة الصحة العالمية بعنوان "اتجاهات انتشار تعاطي التبغ 2000-2030"، إلى أن 6 دول "لا تزال" تشهد ارتفاعا في تعاطي التبغ، 3 منها في شرق المتوسط وهي الأردن ومصر وعُمان.

وقدّرت المنظمة عدد مستخدمي التبغ ومدخنيه في الأردن عام 2022 بنحو 2.774 مليون شخص من أصل ما يقارب من 11 مليون نسيمة، منهم 2.291 مليون ذكر، و483 ألف أنثى.



وتشمل الأسباب الرئيسية لهذا الانتشار الواسع عدم تطبيق بنود الاتفاقية التي صادق عليها الأردن في العام 2004، وهي بمثابة خطة لخفض نسب التدخين، وعدم الالتزام بتطبيق قانون الصحة العامة الرقم 47، الذي أقره الأردن عام 2008 ويفرض حظر التدخين في الأماكن العامة.

وتشير الإحصائيات إلى أن الأردنيين يُدخنون ما معدله 21 سيجارة يوميًا، وتخسر الدولة سنويًا نحو 900 مليون دولار بسبب التدخين.

ورغم وجود قانون يمنع بيع السجائر للأعمار تحت سن 18 عاما، فإن التدخين منتشر بين المراهقين، برغم وجود قانون يمنع بيع السجائر للأعمار تحت سن 18 عاما.

وتم منع التدخين بجميع أشكاله وأنواعه في أي من المناطق الداخلية للمنشآت، ومنعت فصل المناطق الداخلية في أي منشأة إلى مناطق للمدخنين أو غير المدخنين بأي شكل من الأشكال.





- هل من بدائل عن التبغ؟

إن المبادرة العالمية لداء الانسداد الرئوي المزمن أصدرت تحديثاً لعام 2024 ذكرت فيه أنه لا يمكن أن تكون السجائر الإلكترونية بديلا للإقلاع عن التدخين أو وسيلة للإقلاع عنه كما كان معروفا في السابق.

"السبب يعود إلى الأضرار الناجمة عن السجائر الإلكترونية وهناك حسب الدراسات العالمية نحو 2800 حالة تم تشخيصهم بأمراض رئوية لها علاقة بالتدخين الإلكتروني كما التهاب الرئة وأنسجة الرئة والنزف داخل الحويصلات الهوائية وتهيّج الجهاز التنفسي العلوي والسفلي نتيجة وجود مواد مرافقة لمادة النيكوتين أثناء عملية تدخين السجائر الإلكترونية".

وان الانتشار الواسع لاستخدام السجائر الإلكترونية في الأردن خصوصا لدى المراهقين، يزيد من احتمالية حدوث الأضرار الناجمة عن التدخين وذلك بسبب أن الرئة تكون في مرحلة نمو مستمر حتى العمر بين 20 و25 عاما بصورة متفاوتة بين الذكور والإناث.

وأن كفاءة الرئة تبدأ بالاستقرار حتى سنّ 30 عاما، وبعد ذلك تبدأ بالنزول بسبب التقدم بالعمر.

وكلما كانت بداية التدخين مبكّرة كلما كانت الأعراض والمضاعفات الناجمة عن التدخين أكثر وبحاجة لإجراءات طبية أوسع مع التقدم في العمر وذلك يُثقل كاهل الاقتصاد الصحي.





- ظواهر التدخين

"لدينا ظواهر عدة في الأردن من أهمها ظاهرة التدخين المزدوج التي يتم فيها المراوحة بين استعمال السجائر الإلكترونية والتدخين التقليدي، بدون ضوابط ولا رقابة".

"نحن نعلم بأنه ضمن الاتفاقية الموقعة بين الأردن ومنظمة الصحة العالمية وبين جهات عدة دولية لمكافحة تعاطي التبغ، فإنه يُمنع الترويج لمنتجات التبغ على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام".

"عند الدخول إلى المحلات التجارية الكبرى، نلاحظ في مدخل المتاجر إعلانات ترويج السجائر الإلكترونية التي تباع إلى جانب علب الحلوى وهذا أمر في غاية الخطورة ويُسهّل الوصول إليها".

- غياب تفعيل القوانين

"نلمس على أرض الواقع غياب تفعيل لقانون الصحة العامة الذي يمنع التدخين في الأماكن العامة والترويج للتبغ".

من الضروري أن يكون هناك ضوابط لحماية المجتمع من آفة التدخين، لافتا إلى أن الأشخاص الأصحاء الذين يتعرضون للتدخين السلبي هناك أثر عليهم أكبر من المدخنين.

وعلى السلطات الصحية في الأردن اتخاذ إجراءات رادعة لمكافحة التدخين ومخالفة المخالفين للتعليمات وتفعيل دور عيادات الإقلاع عن التدخين لأنها غير مفعّلة وغير منتجة.

وانصح السلطات الصحية بالأردن بإيجاد منصة للإقلاع عن التدخين بالتعاون مع وزارة الاتصالات والريادة والاقتصاد الرقمي من أجل إنشاء هذه المنصة لما لها من أهمية في تقديم نصائح حول الحد من هذه الآفة التي تضرب المجتمع الأردني.





- نسب أمراض سرطانية مرتفعة

وفي محاولة للتحذير من مخاطر التدخين، بثت الحكومة رسائل توعية تشير إلى أن المدخنين أو الذين يتعرضون للتدخين السلبي هم أكثر عرضة للمعاناة

وبلغت نسب الإصابة بالسرطان وأمراض القلب نتيجة التعرض للتدخين السلبي في الأردن بين 25 إلى 30%، وفق أرقام وزارة الصحة الأردنية.

كما بلغت نسبة التعرض السلبي للتدخين أكثر من 65%.





- خطط للحد من التدخين

اتبع الأردن خطة موسّعة للحد من التدخين، شملت على إجراءات ومبادرات عدة أهمها:

* تقوم وزارة الصحة الأردنية بتنظيم حملات توعية لرفع الوعي حول مخاطر التدخين والتشجيع على الإقلاع عنه.

* تطبيق قوانين وتشريعات صارمة تحظر التدخين في الأماكن العامة وتمنع بيع السجائر للأشخاص دون سن 18 عامًا.

* إيجاد عيادات مختصّة لمساعدة الأشخاص الراغبين في الإقلاع عن التدخين.

* تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية من قبل وزارة الصحة الأردنية لبناء القدرات وتعزيز استخدام الحلول الرقمية ومبادئ الاتصال والتواصل لإحداث تغييرات سلوكية واجتماعية.

* استخدام الحلول الرقمية مثل روبوتات الدردشة لجعل الحياة في المملكة بدون تبغ وتدخين وأكثر سهولة وفائدة.