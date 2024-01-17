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إعلام عبري: التونسية أنس جابر وعدت بالتبرع بالمال لغزة

1/17/2024 3:00:24 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت القناة (12) العبرية إن لاعبة التنس التونسية أُنس جابر المصنفة السادسة عالميا وعدت بالتبرع بالمال لقطاع غزة.

وذكرت بأنه على إثر ذلك تم استبعادها من البطولة الأسترالية بطريقة مهينة.

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