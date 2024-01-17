إعلام عبري: التونسية أنس جابر وعدت بالتبرع بالمال لغزة

إعلام عبري: التونسية أنس جابر وعدت بالتبرع بالمال لغزة
التاريخ
1/17/2024 3:00:24 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت القناة (12) العبرية إن لاعبة التنس التونسية أُنس جابر المصنفة السادسة عالميا وعدت بالتبرع بالمال لقطاع غزة.
وذكرت بأنه على إثر ذلك تم استبعادها من البطولة الأسترالية بطريقة مهينة.
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