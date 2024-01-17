رافضا التبرع بنصف راتبه .. مبابي لوالدته: أنا من يسجل الأهداف

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت فايزة العماري، والدة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عن تفاصيل جديدة بشأن خلافها مع نجلها.

ولدى مبابي جمعية خيرية تحصل على جزء من راتبه بهدف مساعدة 98 طفلا في تحقيق مشاريعهم في الحياة.

وقالت العماري، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، إنها طالبت مبابي بمنحها 50% من راتبه عقب التجديد الأخير لعقده مع باريس سان جيرمان.

وأجاب مبابي على والدته، قائلا: "لن أعطيك هذا أبدا (50%).. ما خطبك؟ أنا من يسجل الأهداف وهل تريدي أن تأخذي نصف الأموال؟".

وردت العماري: "نعم.. هذا صحيح. أنت جيد جدا، لكننا فريق ونقدر ما تفعله أنت من أجل مصلحتك".

وأضافت: "لا أمانع في العمل لمدة 23 ساعة يوميا من أجلك، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو ما أستمتع به.. وأنا أستمتع بالعمل في الجمعية الخيرية".

يذكر أن مبابي وافق في النهاية على منح الجمعية الخيرية 30% من راتبه الحالي مع باريس سان جيرمان.

