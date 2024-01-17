رافضا التبرع بنصف راتبه .. مبابي لوالدته: أنا من يسجل الأهداف

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- Khaberni) خبرني - كشفت فايزة العماري، والدة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عن تفاصيل جديدة بشأن خلافها مع نجلها.
ولدى مبابي جمعية خيرية تحصل على جزء من راتبه بهدف مساعدة 98 طفلا في تحقيق مشاريعهم في الحياة.
وقالت العماري، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، إنها طالبت مبابي بمنحها 50% من راتبه عقب التجديد الأخير لعقده مع باريس سان جيرمان.
وأجاب مبابي على والدته، قائلا: "لن أعطيك هذا أبدا (50%).. ما خطبك؟ أنا من يسجل الأهداف وهل تريدي أن تأخذي نصف الأموال؟".
وردت العماري: "نعم.. هذا صحيح. أنت جيد جدا، لكننا فريق ونقدر ما تفعله أنت من أجل مصلحتك".
وأضافت: "لا أمانع في العمل لمدة 23 ساعة يوميا من أجلك، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو ما أستمتع به.. وأنا أستمتع بالعمل في الجمعية الخيرية".
يذكر أن مبابي وافق في النهاية على منح الجمعية الخيرية 30% من راتبه الحالي مع باريس سان جيرمان.
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