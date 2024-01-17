الأردن: ابلغنا إسرائيل بتحمل مسؤولياتها بشأن سلامة مستشفيينا بغزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين، الأربعاء، إن الأردن أبلغ إسرائيل بتحمل مسؤولياتها بشأن سلامة المستشفيين الميدانيين العاملين في شمال وجنوب قطاع غزة.

وعبر مبيضين وهو الناطق باسم الحكومة أيضا عبر "قناة المملكة" عن "أسفه" بعد إصابة أحد مرتبات المستشفى الميداني في خان يونس والأضرار البالغة التي لحقته جراء قصف إسرائيلي في محيطه.

لكنه قال إن هذا الاعتداء "لن يحول دون تقديم الرسالة التي يقوم بها أفراد القوات المسلحة من الخدمات الطبية الملكية في جميع المستشفيات الموجودة على أرض فلسطين".

مبيضين قال إن الأردن أعلن منذ بداية الحرب على غزة، أن "هذه المستشفيات تقوم بمهمة كبيرة وسط منطقة صراع وساحة حرب ومن المحتمل أن تتأثر أو يصاب أحد أفرادها بشظايا أو رصاصات قادمة من إسرائيل"، مشيرا إلى إبلاغ إسرائيل بـ "تحمل مسؤولياتها حول سلامة هذه المرافق الصحية المحمية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".

وذكّر بأن الحكومة أعلنت سابقا بأنها "تقوم بتحقيقيات من خلال القوات المسلحة التي تقدم لها تقريرا، وثم تتناول هذا الأمر والمخرجات وتتعامل معه بموجب الأعراف والقوانين الدولية".