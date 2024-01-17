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الأرصاد: حرارة عشرينية حتى الإثنين وفرصة للامطار الثلاثاء

1/17/2024 3:00:24 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال مدير الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن تحليلات الخرائط والنماذج العددية تشير إلى اندفاع كتلة هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية تميل الى الأجواء الدافئة قليلًا.

وأضاف آل خطاب، في بيان صحفي الأربعاء، أن الكتلة ترفع الحرارة، خلال الأيام القادمة، لتزيد عن معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-7) درجات.

وتتوقع الإدارة أن تسجل العاصمة عمان خلال الفترة ما بين يوم غد الخميس إلى يوم الاثنين المقبل، درجة حرارة عظمى تصل ما بين (19- 20) درجة، بينما العقبة يتوقع أن تسجل (25 - 28) درجة.

ولفت إلى أن الحرارة ستعاود الانخفاض يوم الثلاثاء القادم؛ إذ ستعود مرة أخرى الأجواء الباردة، منوهًا إلى أنه يتم حاليًا في مركز التنبؤات متابعة دقيقة لحالة جوية مطرية يوم الثلاثاء.

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