الأرصاد: حرارة عشرينية حتى الإثنين وفرصة للامطار الثلاثاء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال مدير الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن تحليلات الخرائط والنماذج العددية تشير إلى اندفاع كتلة هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية تميل الى الأجواء الدافئة قليلًا.
وأضاف آل خطاب، في بيان صحفي الأربعاء، أن الكتلة ترفع الحرارة، خلال الأيام القادمة، لتزيد عن معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-7) درجات.
وتتوقع الإدارة أن تسجل العاصمة عمان خلال الفترة ما بين يوم غد الخميس إلى يوم الاثنين المقبل، درجة حرارة عظمى تصل ما بين (19- 20) درجة، بينما العقبة يتوقع أن تسجل (25 - 28) درجة.
ولفت إلى أن الحرارة ستعاود الانخفاض يوم الثلاثاء القادم؛ إذ ستعود مرة أخرى الأجواء الباردة، منوهًا إلى أنه يتم حاليًا في مركز التنبؤات متابعة دقيقة لحالة جوية مطرية يوم الثلاثاء.
MENAFN17012024000151011027ID1107734290
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.